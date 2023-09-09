جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين بغزة تعزي المملكة المغربية بضحايا الزلزال

رام الله - دنيا الوطنأعربت جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين- محافظات غزة، عن خالص تعازيها إلى المملكة المغربية الشقيقة في ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد، وأسفر عن مقتل وإصابة مئات الأشخاص.وأكدت الجمعية في بيان على تضامنها التام مع المملكة المغربية قيادة وشعباً في مواجهة الآثار المدمرة للزلزال، وثقتها بالقدرة على مواجهة وتجاوز آثاره المفجعة.وتقدمت الجمعية إلى جلالة الملك محمد السادس والشعب المغربي الشقيق، ولعائلات الضحايا، بأحرّ التعازي القلبية والمواساة الأخوية؛ سائلةً المولى عز وجل، أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته، وأن يمنّ على الجرحى بالشفاء العاجل، وأن يحفظ المملكة من كل شر وسوء.