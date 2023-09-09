اشتية يعزي رئيس الوزراء المغربي بضحايا الزلزال

رام الله - دنيا الوطنعبّر رئيس الوزراء د. محمد اشتية، في برقية إلى نظيره المغربي عزيز اخنوش، صباح اليوم السبت، عن التضامن مع المملكة المغربية في المحنة التي تمر بها نتيجة الزلزال العنيف الذي ضرب عددا من الأقاليم في المملكة، موقعا المئات من الضحايا.وجاء في البرقية: "تعازينا الحارة للمغرب، ملكا وحكومة وشعبا؛ سائلين المولى عز وجل، أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته، وأن يمنّ على الجرحى بالشفاء العاجل".وتابع: إننا على ثقة بقدرة وعزيمة الشعب المغربي الشقيق على اجتياز هذه المحنة.