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شؤون فلسطينية

بتنظيم أردني سويدي.. مؤتمر لحشد دعم أونروا الأسبوع المقبل في نيويورك

بتنظيم أردني سويدي.. مؤتمر لحشد دعم أونروا الأسبوع المقبل في نيويورك
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
من المقرر أن يعقد في مدينة نيويورك الأميركية في 21 أيلول/سبتمبر الجاري، مؤتمر وزاري، لحشد الدعم المالي للربع الأخير من العام الحالي لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (أونروا).

ووفق ما نقلت قناة (المملكة) عن المتحدثة باسم (أونروا) تمارا الرفاعي، فإن المؤتمر بتنظيم أردني سويدي، ويأتي في ظل تحذير الوكالة من "الوصول إلى نقطة السقوط".

وقالت الرفاعي، إن المؤتمر الذي يأتي على هامش أعمال الدورة 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة، يهدف إلى حشد الدعم للربع الأخير من 2023، ومناقشة طرق معالجة النقص المتكرر في الموارد.

وأوضحت، أن الأولوية هي حصول اللاجئين على حقوقهم الأساسية كالحق في التعليم والصحة وغيرها حتى التوصل إلى حل سياسي عادل يشملهم.

وقال المفوض العام للوكالة فيليب لازاريني في خلال أعمال مجلس جامعة الدول العربية، هذا الأسبوع، إن (أونروا) تحتاج إلى ما بين 170 إلى 190 مليون دولار للحفاظ على الخدمات الأساسية حتى نهاية هذا العام.

وكذلك تحتاج الوكالة إلى 75 مليون دولار أخرى لمواصلة إمدادات الغذاء المنقذة لحياة أكثر من نصف السكان في غزة، بحسب لازاريني.

ووجهت الوكالة في بداية العام نداء لجمع 1.6 مليار دولار من أجل برامجها وعملياتها واستجابتها الطارئة في سوريا ولبنان والضفة الغربية المحتلة (التي تشمل القدس الشرقية) وقطاع غزة والأردن.

وقال لازاريني إن الفجوة بين الموارد والطلب على الخدمات أصبحت الآن واسعة للغاية، بحيث لا يمكن احتواؤها من خلال المناورات أو التدابير المالية الداخلية.

وتابع: "الوضع القائم الذي يكبلنا اليوم يشكل التهديد الوجودي الرئيسي أمامنا... وإن لم يتغير شيء، ستصل الوكالة إلى نقطة السقوط".

وأكد ضرورة الارتقاء بالنقاش اليوم من نقاش مالي إلى سياسي يتناول كرامة ورفاه اللاجئين الفلسطينيين ومن خلاله تحقيق استقرار المنطقة والسعي لتحقيق السلام.

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