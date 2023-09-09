وزير الخارجية الأردني: نتواصل مع المغرب لتقديم العون بعد الزلزال





وقُتل 632 شخصا وأصيب 329 على الأقل جراء زلزال قوي ضرب المغرب ليل الجمعة السبت، متسببا بأضرار جسيمة ومثيرا الذعر في مراكش ومدن أخرى وفق حصيلة رسمية جديدة مؤقتة.



رام الله - دنيا الوطنأكد نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني، أيمن الصفدي، أن الأردن، بتوجيهات من الملك عبدالله الثاني، يتواصل مع الرباط "لتقديم كل عون يحتاجونه"، بعد زلزال قوي ضرب المغرب.وكتب الصفدي على منصة "إكس" (تويتر) سابقاً، "رحم الله ضحايا الزلزال المغرب وأنعم على المصابين بالشفاء العاجل. نقف مع الأشقاء بكل إمكاناتنا في مواجهة هذا المصاب".وأضاف "بتوجيه من جلالة الملك، نتواصل مع أشقائنا لتقديم كل عون يحتاجونه في التعامل مع هذا الحدث المأساوي. حمى الله المغرب الشقيق وأهله الكرام من كل شر"، وفق ما نقل موقع (المملكة).وقالت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، السبت، إنها تتابع من خلال وحدة مركز العمليات في الوزارة، والسفارة الأردنية في الرباط، أوضاع المواطنين الأردنيين المقيمين في المملكة المغربية، جراء الزلزال الذي وقع مساء الجمعة.ودعت الوزارة في بيان، المواطنين الأردنيين المقيمين والمتواجدين في المغرب، إلى ضرورة أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر، والالتزام بتعليمات السلامة الصادرة عن السلطات المحلية بهذا الخصوص.وكذلك طالبت الوزارة المواطنين الأردنيين المقيمين في المغرب بالاتصال لطلب المساعدة وعلى مدار الساعة.