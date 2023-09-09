"ما خفي أغظم" يكشف.. دور اللوبيات الإسرائيلية بالضغط على إدارة فيسبوك لمحاربة المحتوى الفلسطيني

وقالت إنها، مثلا، استجابت بسرعة كبيرة لاجتياح أوكرانيا العام الماضي، وسمحت للأوكرانيين بإدانة العنف الذي ارتكبته القوات الروسية والدعوة إلى التنديد بهم، وفي المقابل، لم تطبق مثل هذه السياسات في سوريا، رغم وجود جرائم ضد الإنسانية وانتهاكات.

وتطرق التحقيق -الذي يحمل عنوان" الفضاء المغلق"- أيضا إلى الدور الذي تلعبه اللوبيات الإسرائيلية في الضغط على إدارة (فيسبوك).





وفي هذا الصدد يؤكد مدير سياسات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في (فيسبوك) سابقا أن إسرائيل استطاعت أن تخلق منظومة قوية جدا للضغط والتأثير على إدارة منصة "ميتا"، وأن السياسة الإسرائيلية حاولت أن تؤثر حتى على القواعد التي تحكم عمل الخوارزميات.





وتحدث عن جيش كامل للتبليغ جهزته إسرائيل، وهناك واحدة من المنظمات اليهودية في الولايات المتحدة الأميركية قامت باطلاق تطبيق يشجع المستخدمين والمشتركين فيه بالتبليغ عن المحتوى المناهض لإسرائيل.





وتوصل البرنامج، إلى أن مئات العاملين في شركة "ميتا" يحملون الجنسية الإسرائيلية بينهم مديرون ومشرفون وتقنيون في مختلف الإدارات في مقراتها في إسرائيل وفي الولايات المتحدة، وبعضهم كانت لديهم صلات سابقة بالجيش الإسرائيلي والحكومة الإسرائيلية.





ومن أبرز الموظفين المؤثرين، آدم موسيري، رئيس منصة (إنستغرام)، وديفيد فيشر، مدير الإيرادات المالية في (فيسبوك)، بالإضافة إلى المديرة السابقة في وزارة العدل الإسرائيلية، إيمي بالمور، وهي الجهة المسؤولة عن وحدة السايبر التي تحارب المحتوى الفلسطيني. والغريب أن هذه المرأة عينت في مجلس الرقابة التابع لـ (فيسبوك)، وهو ما يطرح تساؤلات حول مدى استقلالية هذا المجلس، وفق ما نقل موقع (الجزيرة نت).





وبعد استحواذها على شركات تكنولوجية إسرائيلية، افتتحت شركة "ميتا" في تل أبيب واحدة من أكبر مقراتها خارج الولايات المتحدة الأميركية.

ومن جهتها، تؤكد الناشطة الحقوقية الأميركية، جيليان يورك أن المحتوى العربي على منصات التواصل الاجتماعي، يخضع للرقابة أكثر بكثير من المحتوى الذي ينشر باللغة العبرية.يشار إلى أن عام 2016، شهد انقلاباً في سياسة (فيسبوك) في تعاملها مع المحتوى العربي وخصوصا الفلسطيني منه.