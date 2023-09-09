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شؤون فلسطينية

قطاع غزة: وفاة و43 إصابة في 74 حادث سير خلال الأسبوع الماضي

قطاع غزة: وفاة و43 إصابة في 74 حادث سير خلال الأسبوع الماضي
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت إدارة المرور والنجدة في الشرطة الفلسطينية بقطاع غزة، السبت، إحصائية حوادث السير بغزة خلال الأسبوع الماضي (2-8 أيلول/ سبتمبر 2023).

وأوضحت إدارة المرور، أن 74 حادث سير وقع خلال الأسبوع الماضي نتج عنها وفاة و43 إصابة مختلفة، وجاءت الإصابات على النحو الآتي: "إصابة واحدة خطيرة، و19 إصابة متوسطة، و23 إصابة أخرى طفيفة".

وأشارت إدارة المرور إلى أن أضراراً ماديةً وتلفيات لحقت بـ 110 مركبات، جراء تلك الحوادث، بينها خمس دراجات نارية.

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