البرازيل: ارتفاع عدد المفقودين جراء الإعصار المدمّر إلى 46 شخصاً

رام الله - دنيا الوطنارتفع عدد المفقودين جرّاء الإعصار المدمّر الذي اجتاح جنوب البرازيل، قبل خمسة أيام، إلى 46 شخصاً.وقالت إدارة الأمن المدني في ولاية ريو غراندي دو سول الواقعة في أقصى جنوب البرازيل، إنّ عمليات البحث عن هؤلاء المفقودين تتواصل، وقد أجبرت الأمطار الغزيرة والرياح القوية التي نجمت عن الإعصار أكثر من 10 آلاف شخص على مغادرة منازلهم، في حين غمرت مياه الفيضانات مدنا عدة.وبلغ العدد الإجمالي للمتضرّرين من الإعصار أكثر من 135 ألف شخص، وفقاً لآخر التقديرات، فيما قالت السلطات البرازيلية إنّ 85 بلدية تضرّرت جرّاء الإعصار.يشار إلى أن البرازيل شهدت في السنوات الأخيرة أحوالاً جوية سيئة يرجح خبراء أن تكون متّصلة بالتغيّر المناخي.