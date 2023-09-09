فاجعة المغرب.. ارتفاع عدد ضحايا الزلزال المدمر إلى 632 قتيلاً

رام الله - دنيا الوطنأفاد التلفزيون الرسمي المغربي نقلاً عن وزارة الداخلية بارتفاع عدد ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب مراكش وعدة مدن أخرى، فجر السبت، إلى 632 قتيلاً و329 مصاباً.بدوره، قال المركز الوطني للبحث العلمي والتقني، ومقره الرباط، إن قوة الزلزال بلغت سبع درجات على مقياس ريختر، فيما أكد رئيس قسم المعهد الوطني للجيوفيزياء المغربي أن الزلزال الذي ضرب جنوب غرب مراكش، هو الأعنف منذ قرن.من جهتها، ذكرت وكالة الأنباء المغربية أن السلطات الصحية تناشد المواطنين التبرع بالدم لإنقاذ مصابي الزلزال، بينما شرعت السلطات في عمليات بحث وإنقاذ للعالقين تحت الأنقاض.وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل إعلام، مقاطع فيديو، تظهر حالة الخوف والرعب والدمار الكبير الذي صاحب اللحظات الأولى من الزلزال المدمر.