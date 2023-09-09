إعلام الاحتلال: مسؤولون في الجيش وجهوا رسالة "شديدة اللهجة" لحركة حماس

رام الله - دنيا الوطنأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، يوم الجمعة، بأن مسؤولين رفيعين في جيش الاحتلال، وجهوا تحذيراً "شديد اللهجة" عبر وسطاء لحركة حماس، من مغبة إطلاق النار من قطاع غزة خلال عطلة الأعياد اليهودية.ووفق ما نقلت (القناة 11) الإسرائيلية، فإن الأجهزة الأمنية تجري استعداداتها لاحتمال وقوع حوالي 200 إنذار لهجمات كل يوم خلال هذه الفترة.وأضافت: كما هو الحال في كل عام، هناك العديد من التحذيرات الأمنية، كما كان الحال في عيد الفصح العام الماضي، عندما تم إطلاق وابل من الصواريخ من لبنان وغزة.وخشية من تكرار ذات الحال، دفعت أجهزة أمن الاحتلال إلى توجيه تحذير لحركة حماس، بعدم محاولة تنفيذ هجمات أو إطلاق صواريخ وإنها تتحمل مسؤولية أي إطلاق نار من القطاع، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).وحسب (القناة 11)، فقد نقلت إسرائيل الرسالة عبر دول تربطها علاقات دبلوماسية مع الطرفين، والرسالة هي أنه إذا حدث إطلاق نار فإن إسرائيل سترد بقوة شديدة، كما ردت في الماضي وشنت عملية عسكرية.