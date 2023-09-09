مباشر | تغطية صحفية: ارتفاع عدد ضحايا الزلزال المدمر في المغرب إلى 632 قتيلاً

شؤون فلسطينية

الرئيس عباس يعزي ملك المغرب بضحايا الزلزال

الرئيس عباس يعزي ملك المغرب بضحايا الزلزال
الرئيس عباس وملك المغرب - أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
عزى الرئيس محمود عباس، اليوم السبت، العاهل المغربي الملك محمد السادس، بضحايا الزلزال العنيف الذي ضرب عدداً من الأقاليم والمدن في المملكة المغربية، موقعا المئات من الضحايا بين وفيات ومصابين.

وأعرب الرئيس عباس في برقية التعزية، عن التضامن والتعاطف معهم في هذا المصاب الجلل، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

​​وتقدّم الرئيس عباس لملك المغرب وللحكومة والشعب المغربي الشقيق ولعائلات الضحايا، بأحر التعازي القلبية والمواساة الأخوية؛ سائلًا المولى عز وجل، أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته، وأن يمنّ على الجرحى بالشفاء العاجل، مؤكدا ثقته بأن تتجاوز المغرب آثار هذه الكارثة الطبيعية، وأن يحفظكم وشعبكم الشقيق بكل خير واستقرار وسلام".  

وأعلنت وزارة الداخلية المغربية، صباح السبت، حصيلة أولية للزلزال الذي ضرب عدة مدن مغربية، جنوب غرب مراكش مع ساعات الفجر الأولى.

وقالت وزارة الداخلية، في بيان مصور، إن الحصيلة الأولية بلغت 296 قتيلاً و153 جريحا، في الزلزال الذي الذي قرب إقليم حوز جنوب غرب مراكش.

وأعلن المركز الألماني لأبحاث علوم الأرض أن زلزالا بقوة 6.8 درجات، على عمق 27 كيلومتراً، هز المغرب في ساعة متأخرة من مساء الجمعة، فيما ذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية أن الزلزال وقع على بعد حوالي 72 كيلومترا شرقي مدينة مراكش المغربية.

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