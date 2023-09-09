الخارجية: جميع أبناء شعبنا المتواجدين في المغرب بمن فيهم الطلبة بخير





وقال المستشار السياسي لوزير الخارجية والمغتربين السفير د.احمد الديك في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن "دولة فلسطين تقف إلى جانب المملكة المغربية الشقيقة في مواجهة محنة الزلزال المدمر الذي ضربها، وتعبر عن ثقتها بقدرة المغرب على مواجهتها".





وأكد على استعداد دولة فلسطين لتقديم كل عون مستطاع لتضميد جراح الشعب المغربي الشقيق، متمنياً السلامة للشعب المغربي.





كما أكد الديك أن جميع أبناء شعبنا المتواجدين في المغرب بمن فيهم الطلبة و كذلك كادر السفارة بخير وسلامة.



رام الله - دنيا الوطنقالت وزارة الخارجية وشؤون المغتربية، اليوم السبت، إنها تُطمئن على سلامة أبناء شعبنا وتتمنى السلامة للمغرب الشقيق، بعد الزلزال الذي ضرب البلاد.