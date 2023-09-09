تعليق اشتية بشأن ردود الفعل الدولية على خطاب الرئيس عباس

رام الله - دنيا الوطنأعرب رئيس الوزراء، محمد اشتية عن استهجانه الشديد لردود الفعل الصادرة عن عواصم عدد من الدول الغربية، إزاء ما ورد في خطاب الرئيس محمود عباس أمام المجلس الثوري قبل أيام؛ من معلومات وثقتها دراسات وأبحاث لأكاديميين إسرائيليين وأميركيين.ووصف اشتية في تصريح أبرزته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، تلك الردود بأنها متسرعة، وغير مبررة، وتستجيب للوبيات الضغط الصهيونية في تلك العواصم للنيل من الرئيس عباس؛ على خلفية رفضه الاستجابة للضغوطات التي تمارس عليه منذ سنوات، لوقف مساعيه الرامية لتدويل القضية الفلسطينية، وتقديم طلبات عضوية، إلى جميع المنظمات الأممية، وخاصة اللجوء إلى محكمة العدل الدولية لطلب رأي استشاري حول الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، ورفع الجرائم المرتكبة بحق أبناء شعبنا إلى المحكمة الجنائية الدولية.ودعا اشتية تلك الدول إلى إدانة سياسات وممارسات المحو، والحرق، والعنصرية، والإبادة الجماعية؛ التي يمارسها من هم اليوم على سدة الحكم في إسرائيل، وأن تبادر تلك الدول لتفعيل إجراءات المقاطعة، وفرض العقوبات على الجناة، بدل توجيه الانتقادات للضحية؛ التي تدافع عن نفسها أمام من يمارسون العنصرية والإبادة الجماعية، ويتنكرون لكل القيم والمبادئ الإنسانية والقوانين الدولية.