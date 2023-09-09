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شؤون فلسطينية

دويكات: إصابة تسعة من أفراد الأجهزة الأمنية خلال القبض على مطلوبين للعدالة في قباطية

دويكات: إصابة تسعة من أفراد الأجهزة الأمنية خلال القبض على مطلوبين للعدالة في قباطية
الأجهزة الأمنية تقبض على مطلوبين في قباطية
رام الله - دنيا الوطن
قال المفوض السياسي العام، المتحدث باسم الأجهزة الأمنية اللواء طلال دويكات، إن الأجهزة الأمنية تمكنت من إلقاء القبض على مطلوبين جنائيين للعدالة في قضايا قتل وإطلاق نار، في بلدة قباطية، جنوب جنين.

وأضاف دويكات في تصريح لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، مساء الجمعة، أنه في إطار الجهود التي تقوم بها أجهزة الأمن الفلسطينية لفرض النظام والقانون ومحاربة جميع مظاهر الفوضى، وبعد توفر معلومات عن تحصن مطلوبين بقضايا قتل واطلاق نار داخل أحد المنازل في قباطية، تحركت قوة مشتركة من الأجهزة الأمنية وحاصرت المنزل، وبعد عدة محاولات لمنحم فرصة لتسليم أنفسهم للعدالة، بادر بعضهم بإطلاق النار على أفراد القوة الأمنية، ما أدى إلى إصابة تسعة منهم، أحدهم بجروح خطيرة في الصدر.

وأوضح دويكات أن القوة الأمنية تمكنت من الدخول  للمنزل  واعتقال المطلوبين، وتحويلهم للجهات المختصة للتعامل وفق القانون.

وأكد أن المؤسسة الأمنية لن توفر جهدا في تنفيذ تعليمات القيادة الفلسطينية بهدف القضاء على مظاهر الفوضى في مختلف المحافظات، وأنها ستستمر في أداء واجبها الوطني تجاه أبناء شعبنا الفلسطيني وتوفير الأمن والأمان له.

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