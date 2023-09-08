غزة: هيئة المعابر ترد على "تضليل الرأي العام" بشأن حركة السفر

أصدرت الهيئة العامة للمعابر والحدود بغزة، اليوم الجمعة، تصريحاً تعقيباً على ما وصفته "محاولات تضليل الرأي العام بشأن حركة السفر عبر معبر رفح البري".





وقالت الهيئة في التصريح الذي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، إن أعداد المسافرين المغادرين أو العائدين هي وفق المعدل السنوي المعتاد، ولا يوجد أي تغير ملحوظ فيها بحسب بيانات حركة السفر عبر معبر رفح، حيث تم تسجيل مغادرة 113234 مواطنا منذ بداية العام وحتى تاريخه، عبر كشوفات وزارة الداخلية وكشوفات التنسيق، فيما تم تسجيل وصول 116651 مواطنا.





وأضافت بأن ظهور صور انتظار للمواطنين في مكتب الحصول على التأشيرة التركية، مرتبط بما جرى مؤخرا من اقتصار إصدار التأشيرة على جهة واحدة ومن خلال مكتب واحد فقط على مستوى قطاع غزة، بعد أن كان ذلك متاحاً من خلال كافة مكاتب السفر بجميع المحافظات على مدار السنوات الماضية.





وأكدت هيئة المعابر بغزة، على الحق الطبيعي للمواطنين في السفر والتنقل لتلبية احتياجاتهم المختلفة، مشيرة إلى أن أبناء شعبنا في قطاع غزة، عانوا لسنوات طويلة من عدم قدرتهم على السفر بسبب عدم استقرار عمل المعابر، ولا زالت حاجة المواطنين اليومية للسفر أكبر مما هو متاح حالياً عبر معبر رفح الذي يمثل النافذة الوحيدة لقطاع غزة على العالم الخارجي.





وقالت هيئة المعابر: "إننا نعمل بشكل مستمر من أجل زيادة العدد اليومي للمسافرين عبر معبر رفح لتلبية حاجة المواطنين للسفر واستيعاب أعداد المواطنين المسجلين للسفر خاصة في فصل الصيف الذي يشهد كثافة في السفر سنوياً".





وحذرت "من تداول أرقام واحصاءات غير صحيحة لأعداد المسافرين أو المسجلين للسفر، والافتراض خطئًا -سهوًا أو عمدًا- أن كل من سافر قد ترك قطاع غزة".





وأكدت الهيئة العامة للمعابر والحدود بغزة، إن الغالبية العظمى للمسجلين للسفر تندرج في إطار الحالات الإنسانية كالعلاج والمنح الدراسية والحصول على فرص عمل وزيارة أقارب أو مواطنين مقيمين بالخارج أو أغراض تجارية.

رام الله - دنيا الوطن