السعودية تتوقع بين 12 مليون زائر خلال موسم الرياض 2023

رام الله - دنيا الوطنقال رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية تركي آل الشيخ، إن المملكة تتوقع أن تجتذب النسخة الرابعة من موسم الرياض 2023 ما بين عشرة إلى 12 مليون زائر.وتابع آل الشيخ "نتوقع من عشرة إلى 12 مليون زائر هذا العام، ونستهدف أكثر من مليون سائح من خارج المملكة". ومن المقرر أن تنطلق نسخة هذا العام في 28 أكتوبر تشرين الأول.وقال بشأن هذه النسخة من موسم الرياض "حققنا 40 بالمئة من مستهدف عوائده عن طريق الرعايات وبعض الصفقات الكبيرة من قبل أن يبدأ الموسم".