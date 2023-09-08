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السعودية تتوقع بين 12 مليون زائر خلال موسم الرياض 2023

السعودية تتوقع بين 12 مليون زائر خلال موسم الرياض 2023
موسم الرياض
رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية تركي آل الشيخ، إن المملكة تتوقع أن تجتذب النسخة الرابعة من موسم الرياض 2023 ما بين عشرة إلى 12 مليون زائر.

وتابع آل الشيخ "نتوقع من عشرة إلى 12 مليون زائر هذا العام، ونستهدف أكثر من مليون سائح من خارج المملكة". ومن المقرر أن تنطلق نسخة هذا العام في 28 أكتوبر تشرين الأول.

وقال بشأن هذه النسخة من موسم الرياض "حققنا 40 بالمئة من مستهدف عوائده عن طريق الرعايات وبعض الصفقات الكبيرة من قبل أن يبدأ الموسم".

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