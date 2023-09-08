شؤون فلسطينية

الجبهة العربية: إعلان بابوا غينيا الجديدة فتح سفارتها في القدس انتهاك خطير للقانون

الجبهة العربية: إعلان بابوا غينيا الجديدة فتح سفارتها في القدس انتهاك خطير للقانون
الجبهة العربية
رام الله - دنيا الوطن
أدانت الجبهة العربية الفلسطينية بشدة القرار الذي اعلنته جمهورية بابوا غينيا الجديدة بفتح سفارتها في مدينة القدس المحتلة، معتبرة أن هذا القرار يمثل انتهاكًا خطيرًا للقانون الدولي والموقف الدولي الرسمي بشأن وضع القدس، برغم
الالتزامات الدولية وقرارات مجلس الأمن الدولي التي تؤكد على وضع القدس، مؤكدة ان إقامة سفارة في القدس يعني تجاهلًا واضحًا لحقوق الشعب الفلسطيني وتهديدًا للسلام في المنطقة.

وأضافت الجبهة في تصريح صحفي ان الشعب الفلسطيني يكن الحب لكل الشعوب ويحترم حقوقها ويقف الى جانبها في حال تعرضت للظلم، فإننا نستنكر بشدة هذا القرار
الذي تسعى فيه جمهورية بابلو غينيا الجديدة الى التقارب مع الولايات المتحدة وإسرائيل على حساب الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني، وبشكل يخالف كل قواعد القانون الدولي.

ودعت الجبهة بابوا غينيا الجديدة إلى سحب هذا القرار الخاطئ والعمل بموجب القوانين الدولية والقرارات الأممية المتعلقة بوضع القدس، مجددين دعوتنا إلى المجتمع الدولي للتصدي لهذه الأعمال المخالفة للقانون الدولي وللعمل معًا منأجل حل الصراع بإنهاء الاحتلال وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة
حقوقه الثابتة وفقًا لقرارات الأمم المتحدة.

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