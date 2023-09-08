رفضاً لقرار المحكمة الإدارية.. نقابة الأطباء تستأنف فعالياتها بداية الأسبوع المقبل

رام الله - دنيا الوطنأعلنت نقابة الأطباء في الضفة الغربية، مساء اليوم الجمعة، عن استئناف الفعاليات النقابية، دون الاهتمام لقرار المحكمة الإدارية بوقف الإضراب.وقالت النقابة في بيان مقتضب لها، إنه ستستأنف بداية الأسبوع القادم فعالياتها النقابية في المستشفيات و المراكز الحكومية في الضفة.وكانت المحكمة الإدارية، قررت أمس الخميس، وقف إضراب الأطباء في القطاع الصحي الحكومي وبشكل عاجل وفوري.وقالت وزارة الصحة في بيان مقتضب لها، إن المحكمة الإدارية قررت وقف إضراب الأطباء في القطاع الصحي الحكومي.