شؤون فلسطينية

البرلمان العربي يدعو المجتمع الدولي والصليب الأحمر بالتدخل الفوري والعاجل لحماية الأسرى

البرلمان العربي يدعو المجتمع الدولي والصليب الأحمر بالتدخل الفوري والعاجل لحماية الأسرى
البرلمان العربي
رام الله - دنيا الوطن
أدان البرلمان العربي قرارات وزير الأمن القومي الإسرائيلي، ايتمار بن غفير، ضد الأسرى الفلسطينيين بتقليص زيارات الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال لتصبح مرة كل شهرين بدلاً من مرة كل شهر، والتى تهدد بتفجير الأوضاع داخل سجون الإحتلال وخارجها وستنتقل إلى الضفة والقدس وسيكون لها تداعيات إقليمية خطيرة.

وقال البرلمان العربى، إن الأسرى الفلسطينيين في ظل حكومة يمينيه متطرفة، يتعرضون لهجمة عنصرية شرسة وغير مسبوقة، مشدداً على أن جملة هذه الإجراءات ستقود إلى مواجهة مفتوحة مع الأسرى، تنذر بعواقب وخيمة وحرب لا تنتهى، خاصة عقب قرار الإضراب الذي سيخوضه الأسرى في الرابع عشر من الشهر الجاري، احتجاجا علي قرارات بن غفير ، ورفضا للاعتقال الإداري محملاً القوة القائمة بالاحتلال المسؤولية الكاملة عما سيحدث والاهمال الطبى الممنهج والمتعمد ضدهم.

ودعا البرلمان العربى، المجتمع الدولي ومجلس الأمن والمنظمات الحقوقية الدولية، والصليب الأحمر الدولي بالتدخل الفوري والعاجل لوقف هذه القرارات والتراجع عنها، والعمل من أجل حماية الأسرى من كل هذه الإجراءات والقرارات العنصرية المجحفة بحقوقهم، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية، واتفاقية حنيف
الخاصة بالأسرى، ومساندتهم حتى نيل حريتهم وحقوقهم المشروعة.

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