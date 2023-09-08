شركة توزيع كهرباء غزة تعتذر عن خلل طارئ خارج عن إرادتها

رام الله - دنيا الوطنأصدرت شركة توزيع الكهرباء في محافظات غزة ، مساء اليوم الجمعة، تنويهًا حول خلل طارئ كان خارجًا عن إرادتها أدى إلى تعطّل في منظومة اتصال مركز الاستعلامات عبر الرقم 133.ونوهت الشركة إلى أن خلل مفاجئ في قنوات الاتصال أدى إلى توقف لمدة ثلث ساعة تقريبا في منظومة اتصال مركز الاستعلامات عبر الرقم 133 ، من الساعة(15:00- 15:25)، الأمر الذي أدى إلى عدم إمكانية استقبال اتصالات المواطنين عبر رقم الطوارئ، وقد تزامن هذا العطل مع عملية تبديل الأحمال في المناطق وحاجة بعض المواطنين للاستفسار أو طلب الخدمة.وأضافت "تمكن مهندسي الدعم في إدارة تكنولوجيا المعلومات بالشركة من إعادة الخدمة مجددا، وجار العمل حاليا على استكشاف مسببات العطل."وتابعت "عليه فإن الشركة تعتذر عن هذا الخلل الطارئ، وتؤكد بأنه كان خارجا عن إرادتها".