شؤون فلسطينية

آلة الهدم الإسرائيلية تصعّد عدوانها على ممتلكات المقدسيين ودعواتٌ للتصدّي

آلة الهدم الإسرائيلية تصعّد عدوانها على ممتلكات المقدسيين ودعواتٌ للتصدّي
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
تصاعدت عمليات هدم المنازل والمنشآت التجارية التي تعود لمقدسيين، في إطار الحرب المستمرة التي تستهدف تهجير المقدسيين وإفقارهم بالضرائب والغرامات والهدم القسري، وضمن سعي الاحتلال في السيطرة الكاملة على مدينة القدس، وتشديد عزلها عن محيطها.

 واستيقظ أهالي "عناتا" بالقدس صباح الأربعاء الماضي، على مجزرة هدمٍ واسعة نفذتها جرافات وآليات الاحتلال في حي البقعان، وتسببت بخسائر فادحة للغاية تقدر بملايين الشواكل.

ودمّرت جرافات الاحتلال 13 منشأة تجارية من بينها منزلين في حي البقعان أو المنطقة الصناعية ببلدة عناتا شمال شرق القدس.

واستمرت جرافات الاحتلال في عمليات الهدم لأكثر من 9 ساعات، حيث دمرت خلالها 9 محال تجارية ومزرعة حيوانات ومنزلا قيد الإنشاء ومنزلًا آخر بجواره إضافة إلى قاعة وديوان لعائلة غيث بالبلدة.

واستكمالا لحملة الهدم الواسعة،  وخلال ساعات الهدم في عناتا، اقتحم الاحتلال حيّ الصوانة وسلّمت قواته إخطارات هدم، فيما أخطرت بهدم مبانٍ سكنية منذ مدة في منطقة راس خميس بمخيم شعفاط.

حرب ديموغرافية

وقال الناشط الحقوقي زياد الحموري،  إن الاحتلال يشن حرباً ديمغرافية على الوجود الفلسطيني في القدس، مشيراً إلى وجود أكثر من 20 ألف أمر هدم قد تنفيذ في أي لحظة، إلى جانب الضرائب الباهظة على المقدسيين، ومحاولات أسرلة التعليم وتقليص الميزانيات عن المقدسيين.

ونبه الحموري إلى أن الاحتلال يعمل على تنفيذ مخطط لتهجير وابعاد أكثر من 200 ألف فلسطيني من القدس، بينما تواصل سلطات الاحتلال سياسة منع المقدسيين من بناء أو ترميم المنشآت في القدس بحجة عدم الترخيص وتفرض غرامات باهظة في حال مخالفة القوانين.

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