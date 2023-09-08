عربي

رئيس البرلمان العربي يستقبل وزير خارجية تونس بمقر البرلمان في القاهرة

رئيس البرلمان العربي يستقبل وزير خارجية تونس بمقر البرلمان في القاهرة
جانب من اللقاء
رام الله - دنيا الوطن
استقبل عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، معالي الوزير نبيل عمّار عراقة وزير الشئون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، وذلك بمقر الأمانة العامة للبرلمان العربي بالقاهرة، حيث بحث الجانبان علاقات التعاون بين البرلمان العربي والجمهورية التونسية.

وخلال اللقاء، أكد رئيس البرلمان العربي على أهمية دور الجمهورية التونسية في دعم القضايا العربية وتعزيز العمل العربي المشترك على كافة المستويات، وذلك من خلال مواقفها المدافعة عن المصالح والقضايا العربية أمام مختلف المحافل
الإقليمية والدولية، مؤكداً دعم البرلمان العربي لكل الجهود التي تهدف إلى تحقيق الأمن والاستقرار في تونس، وبما يلبي تطلعات الشعب التونسي الشقيق في التنمية والازدهار.

ومن جانبه، ثمن وزير الخارجية التونسي الدور المحوري الذي يقوم به البرلمان العربي تجاه قضايا المنطقة العربية، من خلال الدبلوماسية البرلمانية النشطة التي تهدف لتعزيز العمل العربي المشترك خاصة على المستوى البرلماني، والدفاع
عن قضايا الأمة العربية والحفاظ على مقدراتها، وباعتباره يقوم بدور محوري في التعبير عن إرادة الشعوب العربية.

وأكد الجانبان على أن الظروف والتطورات التي تمر بها المنطقة والعالم أجمع، تستدعي تعزيز التضامن العربي على كافة المستويات، خاصة في المجال الاقتصادي والتنموي، على نحو يوحد الجهود العربية في التعامل مع التحديات الاقتصادية
المختلفة التي تواجهها الدول العربية، والتي تأتي في جانب كبير منه انعكاساً للتطورات الدولية الراهنة.

أخبار ذات صلة

رئيس البرلمان العربي يستقبل وزير خارجية تونس بمقر البرلمان في القاهرة

رئيس البرلمان العربي يستقبل وزير خارجية تونس بمقر البرلمان في القاهرة

مجلس التعاون الخليجي يؤكد أحقية السعودية والكويت بحقل غاز الدرة

مجلس التعاون الخليجي يؤكد أحقية السعودية والكويت بحقل غاز الدرة

لربط الشرق الأوسط.. السعودية تأمل بإبرام اتفاق سكة حديد مع ثلاث دول

لربط الشرق الأوسط.. السعودية تأمل بإبرام اتفاق سكة حديد مع ثلاث دول

الإمارات: سقوط طائرة عمودية بالبحر والبحث جارٍ عن طاقمها

الإمارات: سقوط طائرة عمودية بالبحر والبحث جارٍ عن طاقمها

مباحثات برلمانية غداً.. رئيس مجلس الشورى السعودي يصل الأردن

مباحثات برلمانية غداً.. رئيس مجلس الشورى السعودي يصل الأردن

البرهان: سيتم القضاء على التمرد قريباً

البرهان: سيتم القضاء على التمرد قريباً

البرلمان العربي: جريمة الاحتلال بحق نساء فلسطين عمل مشين وتجاوز لكل الأعراف

البرلمان العربي: جريمة الاحتلال بحق نساء فلسطين عمل مشين وتجاوز لكل الأعراف

ولي عهد الكويت يعتزم زيارة الصين

ولي عهد الكويت يعتزم زيارة الصين

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

آلة الهدم الإسرائيلية تصعّد عدوانها على ممتلكات المقدسيين ودعواتٌ للتصدّي

آلة الهدم الإسرائيلية تصعّد عدوانها على ممتلكات المقدسيين ودعواتٌ للتصدّي

مدى: 84 انتهاك ضد الحريات الإعلامية الشهر الماضي ارتكب الاحتلال الاسرائيلي 58 منها

مدى: 84 انتهاك ضد الحريات الإعلامية الشهر الماضي ارتكب الاحتلال الاسرائيلي 58 منها

الطالب عبادة جودة من نابلس حراً بعد 4 أشهر من الاعتقال الإداري

الطالب عبادة جودة من نابلس حراً بعد 4 أشهر من الاعتقال الإداري

الغرفة التجارية بغزة تشيد بالجهود التي بذلت لإعادة فتح معبر كرم أبو سالم

الغرفة التجارية بغزة تشيد بالجهود التي بذلت لإعادة فتح معبر كرم أبو سالم

فدا: نضم صوتنا إلى كل الأصوات الداعية لإجراء الانتخابات المحلية في قطاع غزة

فدا: نضم صوتنا إلى كل الأصوات الداعية لإجراء الانتخابات المحلية في قطاع غزة

حماس تُعلق على اقتحام الاحتلال مصلى باب الرحمة وتدمير أجزاء منه

حماس تُعلق على اقتحام الاحتلال مصلى باب الرحمة وتدمير أجزاء منه

قوات الاحتلال تقتحم بلدات في جنين وتعتقل شابين في طولكرم

قوات الاحتلال تقتحم بلدات في جنين وتعتقل شابين في طولكرم

أريحا: مستوطنون يهاجمون قرية العوجا بحماية قوات الاحتلال

أريحا: مستوطنون يهاجمون قرية العوجا بحماية قوات الاحتلال

منوعات

علا غانم تكشف أسرار عودتها للأعمال الفنية بعد غياب سبع سنوات

علا غانم تكشف أسرار عودتها للأعمال الفنية بعد غياب سبع سنوات

بملامح مختلفة.. إليسا تثير تساؤلات الجمهور في أحدث إطلالة لها

بملامح مختلفة.. إليسا تثير تساؤلات الجمهور في أحدث إطلالة لها

صورة: أحدث ظهور لعلياء بسيوني بعد طلاقها من أحمد سعد

صورة: أحدث ظهور لعلياء بسيوني بعد طلاقها من أحمد سعد

هل تشارك منى زكي مع زوجها أحمد حلمي في عمل سينمائي جديد؟

هل تشارك منى زكي مع زوجها أحمد حلمي في عمل سينمائي جديد؟

شاهد: نسرين طافش تتألق في إطلالة جديدة بفستان الأميرات

شاهد: نسرين طافش تتألق في إطلالة جديدة بفستان الأميرات

انفصال الكويتية نور الفلاح وآل باتشينو بعد ثلاثة أشهر على ولادة طفلهما

انفصال الكويتية نور الفلاح وآل باتشينو بعد ثلاثة أشهر على ولادة طفلهما

الفنانة بشرى تكشف حقيقة عودتها لطليقها ومشاركتها في &quot;جعفر العمدة 2&quot;

الفنانة بشرى تكشف حقيقة عودتها لطليقها ومشاركتها في "جعفر العمدة 2"

بالصور: هنا شيحة تخطف أنظار جمهورها بفستان أسود مكشوف الظهر

بالصور: هنا شيحة تخطف أنظار جمهورها بفستان أسود مكشوف الظهر

لأول مرة.. ليلى عبدالله تكشف تفاصيل صادمة عن تعرضها للتحرش

لأول مرة.. ليلى عبدالله تكشف تفاصيل صادمة عن تعرضها للتحرش

شاهد: ياسمين صبري تستعرض رشاقتها وجمالها بملابس رياضية

شاهد: ياسمين صبري تستعرض رشاقتها وجمالها بملابس رياضية

عربي

رئيس البرلمان العربي يستقبل وزير خارجية تونس بمقر البرلمان في القاهرة

رئيس البرلمان العربي يستقبل وزير خارجية تونس بمقر البرلمان في القاهرة

مجلس التعاون الخليجي يؤكد أحقية السعودية والكويت بحقل غاز الدرة

مجلس التعاون الخليجي يؤكد أحقية السعودية والكويت بحقل غاز الدرة

لربط الشرق الأوسط.. السعودية تأمل بإبرام اتفاق سكة حديد مع ثلاث دول

لربط الشرق الأوسط.. السعودية تأمل بإبرام اتفاق سكة حديد مع ثلاث دول

الإمارات: سقوط طائرة عمودية بالبحر والبحث جارٍ عن طاقمها

الإمارات: سقوط طائرة عمودية بالبحر والبحث جارٍ عن طاقمها