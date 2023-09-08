مدى: 84 انتهاك ضد الحريات الإعلامية الشهر الماضي ارتكب الاحتلال الاسرائيلي 58 منها





ويشكل هذا العدد ارتفاعاً بنسبة 71% عما تم رصده خلال شهر تموز الذي سبقه، والذي كان شهد ما مجموعه 45 انتهاك إسرائيلي منها انتهاك واحد وقع في قطاع غزة.



وشكلت الانتهاكات الإسرائيلية الموثقة خلال الشهر الماضي ما نسبته 69% من جميع الانتهاكات المرتكبة، وجاءت خطورتها الكبيرة من حيث التركيز على شل حركة الصحفيين والطواقم الإعلامية ومنعهم من تغطية الأحداث المختلفة التي انتشرت في كافة المحافظات، وجاءت الاعتداءات خلال هذا الشهر بطريقة مركبة حيث تعرض بعض الصحفيون والطواقم الإعلامية لأكثر من انتهاك في نفس اليوم سواء في ذات الفعالية أو أثناء تغطية فعاليات مختلفة.



واعتدت قوات الاحتلال جسدياً على 7 صحفيين سواء بقنابل الغاز أو بالضرب المبرح، كما استهدفت لمنع التغطية ومنعت تغطية ما مجموعه 22 صحفي/ة وطاقم إعلامي.





كما تعرض 10 من الصحفيين/ات للاحتجاز في الميدان لمنعه من التغطية، فيما تعرض 3 من الصحفيين للاعتقال وتم الإفراج عنهم لاحقاً.



إلى جانب ما سبق قامت سلطات الاحتلال بحذف مواد إعلامية لـخمس صحفيين، وهددت 3 صحفيين آخرين بطرق مختلفة، وداهمت منزل صحفية في مدينة القدس، كما أبعدت صحفي وصحفية عن المسجد الأقصى وأبوابه لفترات متفاوتة، وفرضت غرامة على صحفي للإفراج عنه ومنعت صحفيين اثنين من السفر.



الإنتهاكات الفلسطينية:



تراجعت الانتهاكات الفلسطينية خلال شهر آب 2023، وانخفضت من 18 انتهاك تم رصدها خلال شهر تموز إلى 14 انتهاك، بانخفاض نسبته 22%، وتوزعت على ثماني انتهاكات ارتكبت في الضفة وست إنتهاكات وقعت في قطاع غزة.



وبالرغم من هذا التراجع إلا أنه لا يعد إيجابي، نظراً للعديد من حالات التضييق التي مورست ضد الصحفيين في الضفة، والإنتهاكات التي تكثفت ضد صفيين قطاع غزة خلال الفترة التي تواجدوا فيها في الميدان لتغطية فعالية حراك "بدنا نعيش" التي نظمت في أغلب محافظات القطاع احتجاجاً على الأوضاع المعيشية السيئة.



وشكلت الانتهاكات الفلسطينية مجتمعة ما نسبته 17% من جميع الانتهاكات الموثقة خلال الشهر الماضي، وتوزعت على 6 اعتداءات جسدية ارتكبت ضد صحفيين في الضفة، واحتجاز صحفيين اثنين في قطاع غزة، واستدعاء المخابرات في مدينة طولكرم لصحفي في الضفة، حذف مواد لصحفيين وتهديد صحفيين اثنين، في حين تمت ملاحقة صحفيين آخرين في الضفة وقطاع غزة.



إنتهاكات وسائل التواصل الإجتماعي:



تراجعت أعداد الانتهاكات الموثقة من قبل شركات ومنصات وسائل التواصل الاجتماعي خلال شهر آب الماضي عن شهر تموز الذي سبقه، ورصد مركز مدى ما مجموعه 12 انتهاك مقابل 17 إنتهاك وثقت خلال تموز بانخفاض نسبته 29%.



وشكلت انتهاكات وسائل التواصل الاجتماعي خلال شهر آب ما نسبته 14% من جميع الانتهاكات الموثقة، تمثلت بحذف صفحات وتقييد أخرى لعدد من الصحفيين على خلفية تغطيتهم الإعلامية وبحجة انتهاك المعايير المتبعة لدى هذه المنصات.



ورصد مركز (مدى) إغلاق 8 حسابات لصحفيين على تطبيقات تعود لشركة "ميتا"، 5 منها تم حذفها عن تطبيق "واتساب"، وحسابين حذفا عن تطبيق "إنستاغرام" وحساب تم تقييده على تطبيق "فيسبوك" لمدة 59 يوم.



فيما أغلق تطبيق "تيك توك" 3 حسابات لصحفيين بشكل دائم، وحساب واحد تم إغلاقه بشكل مؤقت.



رام الله - دنيا الوطنتواصلت الاعتداءات ضد الحريات الاعلامية في فلسطين بذات الوتيرة العالية وشديدة الخطورة خلال شهر آب الماضي، رغم الارتفاع البسيط على عددها مقارنة بشهر تموز الذي سبقه، حيث رصد مركز مدى 84 اعتداء ضد الحريات الإعلامية مقارنة بـ 80 انتهاك تم رصدها خلال شهر تموز السابق بارتفاع بنسبة 5%.وتوزعت الانتهاكات الموثقة البالغ عددها 84 انتهاك على 58 انتهاك ارتكبتها قوات الاحتلال الاسرائيلي، و14 انتهاك ارتكبتها جهات فلسطينية مختلفة في الضفة الغربية وقطاع غزة، في حين تم رصد 12 انتهاك ارتكبتها منصات وشركات وسائل التواصل الاجتماعي.الإنتهاكات الإسرائيلية:ارتكبت قوات وسلطات الاحتلال الاسرائيلية خلال شهر آب 2023 ما مجموعه 58 اعتداء ضد الحريات الإعلامية.