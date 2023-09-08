شؤون فلسطينية

الطالب عبادة جودة من نابلس حراً بعد 4 أشهر من الاعتقال الإداري

الطالب عبادة جودة من نابلس حراً بعد 4 أشهر من الاعتقال الإداري
الطالب عبادة جودة
رام الله - دنيا الوطن
أفرجت سلطات الاحتلال عن الطالب في جامعة النجاح عبادة جودة من نابلس، بعد 4 أشهر من الاعتقال الإداري. 

واعتقل الاحتلال جودة في 9 من مايو الماضي، أثناء مروره عن حاجز زعترة جنوب نابلس، ونقلته إلى مركز توقيف بتاح تكفا للتحقيق. 

وأصدرت محكمة الاحتلال العسكرية في 21/5/2023، قرار اعتقال إداري بحق الأسير جود" من بلدة قبلان جنوبي مدينة نابلس لمدة أربعة أشهر.  

واعتقل الطالب جودة، دون تهمة بتوصية من المخابرات الإسرائيلية التي ادعت أن له ملف سري، علماً بأنه أسير سابق كان اعتقل سابقاً وأمضى عدة شهور في الأسر. 

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