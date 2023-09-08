شؤون فلسطينية

قيادي بحماس: نسعى لتثبيت وقف إطلاق النار في مخيم عين الحلوة

قيادي بحماس: نسعى لتثبيت وقف إطلاق النار في مخيم عين الحلوة
اشتباكات عين الحلوة
رام الله - دنيا الوطن
قال الناطق باسم حركة (حماس) جهاد طه، اليوم الجمعة، إن الأحداث الأخيرة في مخيم عين الحلوة تمثل محاولات لإعادة المنطقة إلى نقطة الصفر.

وأشار طه في تصريح صحفي له، إلى أن "ما يجري فتنة تمارسها جهات مشبوهة تسعى إلى تفتيت وإضعاف أمن المخيمات الفلسطينية".

وأكد أن (حماس) تقوم بسلسلة من اللقاءات والاتصالات مع جميع الأطراف من أجل تثبيت وقف إطلاق النار وتنفيذ ما تم التوافق عليه.

ونوه إلى أن مشهد التهجير والنزوح الفلسطيني من مخيم عين الحلوة يعد مؤسفًا للغاية وغير مقبول، معربًا عن استعداد حركته للعمل من أجل حماية أمن المخيمات وعدم السماح لأي جهة بالعبث به.

وشدد طه على حرص حماس على العمل الفلسطيني المشترك، والعلاقة اللبنانية الفلسطينية، مؤكدًا أن حركته لن تفرط أبدًا في هذه العلاقة وستقف بقوة ضد كل من يحاول العبث بأمنها.

وقال "سنبقى على تعاون وتواصل دائم ومستمر مع القيادات الرسمية اللبنانية"، مؤكدًا أن أمن المخيمات هو جزء لا يتجزأ من أمن لبنان.

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