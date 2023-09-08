الغرفة التجارية بغزة تشيد بالجهود التي بذلت لإعادة فتح معبر كرم أبو سالم

رام الله - دنيا الوطنأشاد رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة وزراعة محافظة غزة عائد ابو رمضان بكافة الجهود التي تم بذلها خلال الفترة السابقة للمطالبة بالضغط لإعادة فتح معبر كرم أبو سالم أمام حركة التصدير من قطاع غزة للضفة الغربية وللعالم الخارجي، عقب إعلان الاحتلال الإسرائيلي إغلاقه.وأوضح ابو رمضان أن رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية بغزة اياد نصر ، ورئيس اللجنة الرئاسية لتنسيق البضائع رائد فتوح قد أبلغا الغرفة التجارية وأمانة سر المجلس التنسيقي بقرار سلطات الاحتلال بإعادة استئناف تصدير الشاحنات من قطاع غزة بدءاً من يوم الأحد القادم لعدد محدود من الشاحنات، على أن يعود العمل بالمعبر يوم الإثنين كالمعتاد.وأعرب أبو رمضان عن شكره لكافة المؤسسات الإقتصادية لاسيما المؤسسات المنطوية تحت امانة سر المجلس التنسيقي والاتحاد العام للصناعات الفلسطينية والمؤسسات الدولية ووزارات السلطة الوطنية الفلسطينية لدورها الكبير والجهود التي بذلتها لاستنكار وادانه قرار إغلاق المعبر والمطالبة بإعادة فتحه بشكل عاجل.يشار الى أن المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص والغرفة التجارية بغزة وجمعية رجال الاعمال والاتحاد العام للصناعات قد أرسلت العديد من الخطابات والمطالبات للمؤسسات الدولية والسفارات والقنصليات الخارجية من أجل التدخل السريع والعاجل للضغط على الإحتلال الإسرائيلي لإعادة فتح معبر كرم أبو سالم أمام حركة التصدير.