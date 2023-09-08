فدا: نضم صوتنا إلى كل الأصوات الداعية لإجراء الانتخابات المحلية في قطاع غزة

رام الله - دنيا الوطنقال الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا" إنه يضم صوته إلى أصوات كل الفصائل والقوى ومؤسسات المجتمع المدني ومنظمات المجتمع الأهلي والفعاليات والنخب الداعية لإجراء الانتخابات المحلية في قطاع غزة واستكمال إجراء انتخابات الهيئات المحلية التي لم تجر انتخابات لها في الضفة الغربية.ودعا الاتحاد مجلس الوزراء إلى الاستجابة إلى دعوة عدد من المنظمات الأهلية والحقوقية التي وجهت له لإصدار قرار بإجراء هذه الانتخابات.وقال إن إجراء الانتخابات المحلية في قطاع غزة سيكون فرصة مهمة لإعادة الاعتبار للمجالس والهيئات المحلية والقروية في القطاع بعد زمن طويل من عدم عقد انتخاباتها بسبب تعطيل حركة (حماس) لذلك ومقدمة للخروج من سلسلة الأزمات التي تواجهها هذه المجالس والهيئات.وأضاف "فدا" أن إجراء هذه الانتخابات والتزام حركة (حماس) بالسماح في إجرائها في قطاع غزة كما أعلنت مؤخرا من شأنه أن يخلق أجواء إيجابية ستساهم بلا شك في حلحلة كثير من التعقيدات وتهيئة الظروف المناسبة لإنجاح الحوار الوطني الفلسطيني وتقريب وجهات النظر بين مختلف الفرقاء.