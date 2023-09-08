تعليق رسمي فلسطيني على أصوات إسرائيلية أدانت عنصرية الاحتلال





وتعتبر "الخارجية" في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، هذه التصريحات "مؤشرات إيجابية تأمل أن تتطور تجاه صحوة حقيقية بالمجتمع الإسرائيلي تجبر الحكومة الإسرائيلية على إنهاء احتلالها لأرض دولة فلسطين وإنهاء جميع أشكال ومظاهر نظام الفصل العنصري الإسرائيلي (الابرتهايد) الذي يمارس على الشعب الفلسطيني".





وقالت الوزارة إن عديد الدول والمنظمات الحقوقية والإنسانية المحلية والإسرائيلية والإقليمية والدولية المشهود لها بالمصداقية كانت قد أصدرت عديد التقارير العالمية وثقت من خلالها مظاهر هذا النظام الإسرائيلي العنصري البغيض، وبشكل لا يقبل التأويل أو الإجتهاد.



وتؤكد الوزارة أن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين بما يرافقه من قمع وظلم واضطهاد يتعرض له الشعب الفلسطيني بشكل يومي هو المدخل السليم لبناء علاقات طبيعية بين دولة فلسطين ودولة اسرائيل، كما أنه الممر الاجباري الوحيد لتحقيق أمن واستقرار وازدهار المنطقة.



رام الله - دنيا الوطنرحبت وزارة الخارجية والمغتربين بالتصريحات والمواقف التي صدرت مؤخراً عن أكثر من مسؤول اسرائيلي سابق بشأن معاناة شعبنا الفلسطيني جراء استمرار الاحتلال وعنصريته البغيضة التي بدأت تطفو على السطح وتكتمل حلقاتها يوماً بعد يوم.