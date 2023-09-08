شؤون فلسطينية

الهباش: مصلى باب الرحمة جزء من الأقصى والعدوان الإسرائيلي عليه عدوان على الإسلام

الهباش: مصلى باب الرحمة جزء من الأقصى والعدوان الإسرائيلي عليه عدوان على الإسلام
رام الله - دنيا الوطن
استنكر قاضي قضاة فلسطين، مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية، محمود الهباش، قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الجمعة بعدوان جديد على مصلى باب الرحمة في المسجد الأقصى المبارك، وتدمير جزء من محتوياته والاستيلاء على جزء آخر منها.

واعتبر الهباش، في بيان، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن هذا العدوان الإجرامي عدوان على الدين الإسلامي وعلى الأمة الاسلامية كلها، وتصعيد للحرب الدينية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني ومقدساته الإسلامية والمسيحية، خاصة المسجد الأقصى المبارك.

وأكد أن مصلى باب الرحمة هو جزء لا يتجزأ من المسجد الأقصى المبارك وله نفس قدسية وقيمة المسجد الأقصى بكل ساحاته ومرافقه وأسواره، بما في ذلك أيضًا حائط البراق، باعتباره أول القبلتين لدى المسلمين وثاني المسجدين بعد المسجد الحرام وثالث الحرمين الشريفين بعد مكة والمدينة المنورة، مشددا على أنه لا حق لغير المسلمين في شبر واحد منه.

وطالب الهباش الدول والحكومات والقيادات الدينية في العالمين العربي والإسلامي، بالقيام بواجبها في الدفاع عن المسجد الأقصى وحمايته من مؤامرات الاحتلال الرامية إلى الاستيلاء عليه وتحويله إلى مكان للهيكل المزعوم

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