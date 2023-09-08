إذاعة الجيش: قرار بإعادة فتح معبر كرم أبو سالم أمام تصدير البضائع









وكانت سلطات الاحتلال قررت الاثنين الماضي منع تصدير البضائع من القطاع، بزعم اكتشاف متفجرات داخل ملابس كانت مقررة تصديرها عبر معبر كرم أبو سالم.

وقالت اللجنة الرئاسة لتنسيق البضائع إن الجانب الإسرائيلي أبلغها بقرار الحكومة الإسرائيلية بإعادة فتح التصدير من القطاع، عبر معبر كرم أبو سالم ابتداءً من يوم الأحد الـ 10 من أيلول/سبتمبر الجاري كما كان عليه قبل الإعلان الأخير.

رام الله - دنيا الوطنأفادت إذاعة جيش الاحتلال، صباح اليوم الجمعة، بأنه تقرر إعادة فتح معبر كرم أبو سالم يوم الأحد المقبل، بعد إغلاقه أمام تصدير البضائع من قطاع غزة.