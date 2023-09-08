مجلس التعاون الخليجي يؤكد أحقية السعودية والكويت بحقل غاز الدرة





ويعد حقل الغاز بمياه الخليج المتنازع عليه في الحد الشرقي من المنطقة المغمورة في بحر الخليج، الذي اكتشف عام 1967، موضع خلاف طويل بين الكويت وإيران منذ مدة طويلة.





ويُطلق على جزء الحقل الواقع في الكويت "الدرة"، والجزء الواقع في الجانب الإيراني "آرش".





وأكد المجلس الوزاري أن "ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة السعودية-الكويتية، بما فيها حقل الدرة بكامله، هي ملكية مشتركة بين المملكة والكويت فقط".

وأضاف: "وللسعودية والكويت وحدهما كامل الحقوق لاستغلال الثروات في تلك المنطقة، والتأكيد على الرفض القاطع لأي ادعاءات بوجود حقوق لأي طرف آخر في هذا الحقل".

رام الله - دنيا الوطنعقب اجتماع عقد في الرياض، أكد مجلس التعاون الخليجي الخميس، "أحقية السعودية والكويت فقط" بحقل الدرة النفطي.