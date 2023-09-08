تبلغ 600 مليون دولار.. الولايات المتحدة تُعلن عن مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا

رام الله - دنيا الوطنأعلنت الولايات المتحدة يوم الخميس، أنها ستمنح مساعدة عسكرية للجيش الأوكراني، تقدر بـ600 مليون دولار.وتهدف هذه المساعدة، وفق ما نقلت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، إلى تلبية "احتياجات أوكرانيا في ساحة المعركة" وتُظهر "الدعم الثابت" للولايات المتحدة.وحسب ما نقل موقع (فرانس 24)، فإن هذه المساعدة الجديدة لن تكون متاحة على الفور في الميدان، إذ إنها تندرج في إطار برنامج المساعدات الأمنيّة لأوكرانيا الذي تُوفّر واشنطن من خلاله معدّات لهذا البلد عبر صناعتها الدفاعيّة أو شركائها بدلا من أن تَسحب مباشرة من مخزوناتها.ويأتي الإعلان غداة كشف وزير الخارجيّة الأمريكي أنتوني بلينكن عن مساعدة لكييف بقيمة مليار دولار، تتضمّن تزويد أوكرانيا بذخائر تحتوي على اليورانيوم المنضّب من عيار 120 ملم مخصّصة لدبّابات أبرامز الأمريكيّة التي وعدت واشنطن بتسليمها لكييف.