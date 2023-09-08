حماس تُعلق على اقتحام الاحتلال مصلى باب الرحمة وتدمير أجزاء منه
قال الناطق باسم حركة حماس عن مدينة القدس، محمد حمادة، إن اقتحام قوات الاحتلال مصلى باب الرحمة في المسجد الأقصى المبارك الليلة، وتحطيم محتويات بداخله ومصادرة أخرى، جريمة جديدة ضمن الحرب الدينية المحمومة على القدس والأقصى.
وأكد حمادة، في تصريح صحفي، أن شعبنا لن يقف مكتوف الأيدي أمام مخططات الاحتلال والمستوطنين بالأقصى، وسيكون سدًّا منيعًا لحمايته والدفاع عنه، و"سيبوء الاحتلال بالفشل وستنتصر إرادة شعبنا بوصفه صاحب الحق الوحيد في المسجد".
ووجه الناطق باسم حماس، التحية لأبناء شعبنا الذين نفروا لأداء صلاة الفجر في الأقصى، مؤكداً على ضرورة تكثيف الحضور والرباط وشد الرحال إلى المسجد، سيما في هذه الأيام التي يهدد فيها المستوطنون بجملة جرائم في الأقصى بالتزامن مع أعيادهم التلمودية.
واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية، مصلى باب الرحمة، أحد مصليات المسجد الأقصى المبارك، وعاثت فيه خرابا.
وقال شهود وعيان، إن قوات الاحتلال اقتحمت المصلى وفتشته ودمرت جزءا من محتوياته واستولت على الجزء الآخر، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).
يشار إلى أن سلطات الاحتلال ومنذ سنوات، تستهدف مصلى باب الرحمة من أجل السيطرة عليه وتحويله إلى كنيس يهودي.
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