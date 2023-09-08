قوات الاحتلال تقتحم بلدات في جنين وتعتقل شابين في طولكرم
اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الجمعة، بلدتي يعبد وعرابة، وقرية كفيرت، ونصبت حواجز عسكرية جنوب جنين.
وذكرت مصادر أمنية ومحلية، أن قوات الاحتلال اقتحمت يعبد وعرابة وقرية كفيرت، وداهمت حي البعاجوة في يعبد وشنت حملة تفتيش واسعة، كما نصبت حواجز عسكرية متنقلة في محيط تلك البلدات، وأعاق جنود الاحتلال المتمركزين على حاجز "دوتان" العسكري حركة المواطنين، بعد توقيف مركباتهم وتفتيشها، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).
في السياق، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، شابين من محافظة طولكرم.
وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب هاني راسم الأشقر بعد مداهمة منزله في بلدة صيدا، والأسير المحرر محمود فواز سريس على حاجز عسكري نصبته على الطريق المؤدي إلى رام الله، وهو من سكان مخيم نور شمس.
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