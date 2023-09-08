لتعزيز قوتها البحرية.. كوريا الشمالية تعلن عن غواصة نووية تكتيكية

رام الله - دنيا الوطنأفادت وكالة الأنباء الرسميّة الكوريّة الشماليّة، يوم الجمعة، بأن بيونغ يانغ تمكنت من صناعة "غواصة نووية تكتيكية هجومية".وأضافت بأن صناعة الغواصة التي ترأس الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون مراسم الكشف عنها، تأتي في إطار جهود كوريا الشمالية لتعزيز قوتها البحرية.وقال كيم حسب ما نقلت (فرانس برس): إنّ الغواصة التي أطلق عليها اسم "هيرو كيم كون أوك"، هي جزء من جهود "الدّفع قدما نحو التسليح النووي للبحريّة في المستقبل"ويُمثّل إطلاقها وفقا للوكالة "فصلا جديدا في تعزيز القوّات البحريّة لجمهوريّة كوريا الشعبيّة الديموقراطيّة"، وفق ما نقل موقع (سكاي نيوز) عربية.وتحدّث كيم خلال الحفل عن "الخطة الاستراتيجيّة والتكتيكيّة الهادفة إلى التعزيز المستمرّ لعمليّة تحديث القوّات.. وتقدُّم التسلّح النووي للبحريّة في المستقبل".وشدّد زعيم كوريا الشمالية كذلك على أنّ "تسليح البحريّة بأسلحة نوويّة أصبح مهمّة عاجلة" استنادا إلى المصدر نفسه.