دراسة: جميع سكان العالم تقريباً تعرضوا لدرجات حرارة أعلى هذا الصيف

وخلصت الدراسة إلى أن 98% من سكان العالم تعرضوا لدرجات حرارة أعلى زادت احتمالية حدوثها بمرتين على الأقل نتيجة للتلوث بثاني أكسيد الكربون.

يأتي ذلك بعدما حذر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، من أن "الانهيار المناخي قد بدأ".





جاء ذلك في بيان أصدره غوتيريش تعليقاً على إعلان مرصد كوبرنيكوس أن صيف نصف الكرة الأرضية الشمالي "كان الأكثر حراً على الإطلاق".





وأكد غوتيريش "يحذر العلماء منذ فترة طويلة من تداعيات اعتمادنا على الوقود الأحفوري"، مضيفاً: "المناخ ينفجر بوتيرة أسرع من قدرتنا على المواجهة مع ظواهر جوية قصوى تضرب كل أصقاع الأرض".





وكان مرصد "كوبرنيكوس" الأوروبي أفاد في إعلانه، بأن سجل معدل الحرارة العالمية في الأشهر الثلاثة الأخيرة أعلى مستوى لها حتى الآن.





وقالت سامنثا بورغس مساعدة مديرة مرصد كوبرنيكوس للتغير المناخي لوكالة (فرانس برس): "نظرا إلى الحر الزائد على سطح المحيطات، يرجح أن يكون 2023 أكثر الأعوام حرا".

يأتي ذلك بعدما فحصت الدراسة التي أجرتها منظمة (كلايمت سنترال)، وهي مجموعة بحثية مقرها الولايات المتحدة، درجات الحرارة في 180 دولة و22 منطقة.وقال آندرو بيرشينغ، نائب رئيس كلايمت سنترال للعلوم: "لم ينج أحد تقريبا على وجه الأرض من تأثير ظاهرة الاحتباس الحراري خلال الأشهر الثلاثة الماضية".وتابع: "في كل دولة أمكننا تحليلها، بما في ذلك في نصف الكرة الأرضية الجنوبي حيث هذا هو أبرد وقت في العام، رأينا درجات حرارة كان سيكون من الصعب تسجيلها -وفي بعض الحالات شبه مستحيل- دون تغير المناخ الذي يسببه البشر".وتقوم (كلايمت سنترال)، بتقييم ما إذا كان تغير المناخ يزيد من احتمالات حدوث موجات الحرارة من خلال مقارنة درجات الحرارة المرصودة مع تلك التي تتوصل إليها النماذج التي تزيل تأثير انبعاثات الغازات الدفيئة.