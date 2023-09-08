دولي

دراسة: جميع سكان العالم تقريباً تعرضوا لدرجات حرارة أعلى هذا الصيف

دراسة: جميع سكان العالم تقريباً تعرضوا لدرجات حرارة أعلى هذا الصيف
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
جميع سكان العالم تقريبا تعرضوا لدرجات حرارة أعلى في الفترة من حزيران/يونيو، إلى آب/أغسطس نتيجة لتغير المناخ.

هذا ما أفاد به تقرير بحثي خضع لمراجعة الأقران ونُشر في وقت متأخر من يوم الخميس، وفق ما نقل موقع (سكاي نيوز) عربية.

وخلصت الدراسة إلى أن 98% من سكان العالم تعرضوا لدرجات حرارة أعلى زادت احتمالية حدوثها بمرتين على الأقل نتيجة للتلوث بثاني أكسيد الكربون.

يأتي ذلك بعدما فحصت الدراسة التي أجرتها منظمة (كلايمت سنترال)، وهي مجموعة بحثية مقرها الولايات المتحدة، درجات الحرارة في 180 دولة و22 منطقة.

وقال آندرو بيرشينغ، نائب رئيس كلايمت سنترال للعلوم: "لم ينج أحد تقريبا على وجه الأرض من تأثير ظاهرة الاحتباس الحراري خلال الأشهر الثلاثة الماضية".

وتابع: "في كل دولة أمكننا تحليلها، بما في ذلك في نصف الكرة الأرضية الجنوبي حيث هذا هو أبرد وقت في العام، رأينا درجات حرارة كان سيكون من الصعب تسجيلها -وفي بعض الحالات شبه مستحيل- دون تغير المناخ الذي يسببه البشر".

وتقوم (كلايمت سنترال)، بتقييم ما إذا كان تغير المناخ يزيد من احتمالات حدوث موجات الحرارة من خلال مقارنة درجات الحرارة المرصودة مع تلك التي تتوصل إليها النماذج التي تزيل تأثير انبعاثات الغازات الدفيئة.

يأتي ذلك بعدما حذر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، من أن "الانهيار المناخي قد بدأ".

جاء ذلك في بيان أصدره غوتيريش تعليقاً على إعلان مرصد كوبرنيكوس أن صيف نصف الكرة الأرضية الشمالي "كان الأكثر حراً على الإطلاق".

وأكد غوتيريش "يحذر العلماء منذ فترة طويلة من تداعيات اعتمادنا على الوقود الأحفوري"، مضيفاً: "المناخ ينفجر بوتيرة أسرع من قدرتنا على المواجهة مع ظواهر جوية قصوى تضرب كل أصقاع الأرض".

وكان مرصد "كوبرنيكوس" الأوروبي أفاد في إعلانه، بأن سجل معدل الحرارة العالمية في الأشهر الثلاثة الأخيرة أعلى مستوى لها حتى الآن.

وقالت سامنثا بورغس مساعدة مديرة مرصد كوبرنيكوس للتغير المناخي لوكالة (فرانس برس): "نظرا إلى الحر الزائد على سطح المحيطات، يرجح أن يكون 2023 أكثر الأعوام حرا".

أخبار ذات صلة

لتعزيز قوتها البحرية.. كوريا الشمالية تعلن عن غواصة نووية تكتيكية

لتعزيز قوتها البحرية.. كوريا الشمالية تعلن عن غواصة نووية تكتيكية

دراسة: جميع سكان العالم تقريباً تعرضوا لدرجات حرارة أعلى هذا الصيف

دراسة: جميع سكان العالم تقريباً تعرضوا لدرجات حرارة أعلى هذا الصيف

غالانت: نمر بفترة أمنية معقدة بجميع الساحات خاصة في الضفة ومحيط القدس

غالانت: نمر بفترة أمنية معقدة بجميع الساحات خاصة في الضفة ومحيط القدس

مجلس الدولة الفرنسي يؤيد قرار حظر ارتداء العباءة في المدارس

مجلس الدولة الفرنسي يؤيد قرار حظر ارتداء العباءة في المدارس

لمناقشة حرب متعددة الجبهات.. كابينت في إسرائيل يجتمع الثلاثاء المقبل

لمناقشة حرب متعددة الجبهات.. كابينت في إسرائيل يجتمع الثلاثاء المقبل

تفاصيل اتصال هاتفي بين نتنياهو وزيلنسكي

تفاصيل اتصال هاتفي بين نتنياهو وزيلنسكي

السفارة الأوكرانية في إسرائيل تهاجم حكومة نتنياهو

السفارة الأوكرانية في إسرائيل تهاجم حكومة نتنياهو

مكان: اجتماع إسرائيلي أردني لزيادة عدد العاملين في إيلات

مكان: اجتماع إسرائيلي أردني لزيادة عدد العاملين في إيلات

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

أريحا: مستوطنون يهاجمون قرية العوجا بحماية قوات الاحتلال

أريحا: مستوطنون يهاجمون قرية العوجا بحماية قوات الاحتلال

المالكي يُودع سفير الأوروغواي بمناسبة انتهاء مهامه

المالكي يُودع سفير الأوروغواي بمناسبة انتهاء مهامه

فلسطين تدعو المجتمع الدولي لوضع حد لخطط إسرائيل الشائنة وممارساتها البغيضة

فلسطين تدعو المجتمع الدولي لوضع حد لخطط إسرائيل الشائنة وممارساتها البغيضة

قناة كان: المؤسسة الأمنية ترصد نحو 200 إنذاراً يومياً لتنفيذ عمليات

قناة كان: المؤسسة الأمنية ترصد نحو 200 إنذاراً يومياً لتنفيذ عمليات

الأمين العام للشعبية القيادة العامة يلتقي بنائب وزير الخارجية الروسية في موسكو

الأمين العام للشعبية القيادة العامة يلتقي بنائب وزير الخارجية الروسية في موسكو

مشاركة نوعية لوكالة بيت القدس الشريف في معرض فلسطين الدولي للكتاب 2023

مشاركة نوعية لوكالة بيت القدس الشريف في معرض فلسطين الدولي للكتاب 2023

حسام بدران: العمل المقاوم في الضفة يزداد زخماً يوماً بعد يوم

حسام بدران: العمل المقاوم في الضفة يزداد زخماً يوماً بعد يوم

مصلحة مياه بلديات الساحل تستقبل وفداً ألمانيا رفيع المستوى

مصلحة مياه بلديات الساحل تستقبل وفداً ألمانيا رفيع المستوى

منوعات

علا غانم تكشف أسرار عودتها للأعمال الفنية بعد غياب سبع سنوات

علا غانم تكشف أسرار عودتها للأعمال الفنية بعد غياب سبع سنوات

بملامح مختلفة.. إليسا تثير تساؤلات الجمهور في أحدث إطلالة لها

بملامح مختلفة.. إليسا تثير تساؤلات الجمهور في أحدث إطلالة لها

صورة: أحدث ظهور لعلياء بسيوني بعد طلاقها من أحمد سعد

صورة: أحدث ظهور لعلياء بسيوني بعد طلاقها من أحمد سعد

هل تشارك منى زكي مع زوجها أحمد حلمي في عمل سينمائي جديد؟

هل تشارك منى زكي مع زوجها أحمد حلمي في عمل سينمائي جديد؟

شاهد: نسرين طافش تتألق في إطلالة جديدة بفستان الأميرات

شاهد: نسرين طافش تتألق في إطلالة جديدة بفستان الأميرات

انفصال الكويتية نور الفلاح وآل باتشينو بعد ثلاثة أشهر على ولادة طفلهما

انفصال الكويتية نور الفلاح وآل باتشينو بعد ثلاثة أشهر على ولادة طفلهما

الفنانة بشرى تكشف حقيقة عودتها لطليقها ومشاركتها في &quot;جعفر العمدة 2&quot;

الفنانة بشرى تكشف حقيقة عودتها لطليقها ومشاركتها في "جعفر العمدة 2"

بالصور: هنا شيحة تخطف أنظار جمهورها بفستان أسود مكشوف الظهر

بالصور: هنا شيحة تخطف أنظار جمهورها بفستان أسود مكشوف الظهر

لأول مرة.. ليلى عبدالله تكشف تفاصيل صادمة عن تعرضها للتحرش

لأول مرة.. ليلى عبدالله تكشف تفاصيل صادمة عن تعرضها للتحرش

شاهد: ياسمين صبري تستعرض رشاقتها وجمالها بملابس رياضية

شاهد: ياسمين صبري تستعرض رشاقتها وجمالها بملابس رياضية

عربي

البرهان: سيتم القضاء على التمرد قريباً

البرهان: سيتم القضاء على التمرد قريباً

البرلمان العربي: جريمة الاحتلال بحق نساء فلسطين عمل مشين وتجاوز لكل الأعراف

البرلمان العربي: جريمة الاحتلال بحق نساء فلسطين عمل مشين وتجاوز لكل الأعراف

ولي عهد الكويت يعتزم زيارة الصين

ولي عهد الكويت يعتزم زيارة الصين

الصفدي: الأردن لن يكون قادراً على استقبال المزيد من اللاجئين

الصفدي: الأردن لن يكون قادراً على استقبال المزيد من اللاجئين