عربي

لربط الشرق الأوسط.. السعودية تأمل بإبرام اتفاق سكة حديد مع ثلاث دول

لربط الشرق الأوسط.. السعودية تأمل بإبرام اتفاق سكة حديد مع ثلاث دول
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أفادت وسائل إعلام أميركية، يوم الجمعة، بأن السعودية وثلاث دول، تستعد للتوصل لاتفاق كبير مشترك للبنية التحتية، وذلك في قمة الـ 20.

ونقل موقع (أكسيوس) الأميركي، عن مصدرين مطلعين قولهما، إن السعودية والإمارات وأميركا والهند، تأمل بالإعلان عن اتفاق لإقامة مشروع كبير، يربط دول الخليج والدول العربية عبر شبكة سكك حديدية.

وقالت: إن شبكة السكك الحديدية المنتظر الإعلان عنها سيتم ربطها بالهند عبر الممرات الملاحية من موانئ المنطقة.

ووفق الموقع الأميركي، فإن المشروع يعد إحدى المبادرات الرئيسية في الشرق الأوسط، وفق ما نقل موقع (العربية نت).

ومن المتوقع أن يكون مشروع السكك الحديدية المشترك أحد الإنجازات الرئيسية التي سيتم تقديمها خلال قمة مجموعة العشرين في نيودلهي نهاية هذا الأسبوع.

ورفض البيت الأبيض التعليق، وفي بيان سابق استعرض رحلة بايدن تضمن أنه سيشارك يوم السبت في "حدث الشراكة من أجل البنية التحتية والاستثمار العالمي".

وقال مسؤول أميركي مشارك في المحادثات: إن العمل على هذا الإعلان لا يزال مستمرا وهو ليس نهائيا بعد.

وإذا أنهت الدول الأربع المفاوضات في اليومين المقبلين، فسوف يوقع قادتها مذكرة تفاهم تحدد معالم المشروع.

ومن المتوقع أن يربط المشروع الدول العربية في بلاد الشام والخليج عبر شبكة من السكك الحديدية ستربط أيضًا بالهند عبر موانئ بحرية في الخليج.

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