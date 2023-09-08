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الإمارات: سقوط طائرة عمودية بالبحر والبحث جارٍ عن طاقمها

الإمارات: سقوط طائرة عمودية بالبحر والبحث جارٍ عن طاقمها
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أفادت وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، اليوم الجمعة، بسقوط طائرة عمودية تابعة لشركة "إيروجلف" في البحر.

وأشارت نقلاً عن هيئة الطيران المدني، إلى أن البحث جار عن طاقم الطائرة العمودية والمكون من طيارين اثنين، وهما مصري وجنوب إفريقي.

وبحسب (وام)، قال قطاع تحقيقات الحوادث الجوية بالهيئة العامة للطيران المدني، إن الهيئة تلقت حوالي الساعة 20:30 مساء أمس الخميس 7 سبتمبر 2023، بلاغاً بسقوط طائرة عمودية من طراز Bell212، تابعة لشركة إيروجلف (Aerogulf)، وتحمل علامة التسجيل A6-ALD، في البحر وعلى متنها طياران اثنان من الجنسية المصرية و الجنوب إفريقية، في رحلة تدريبية ليلية أقلعت من مطار آل مكتوم الدولي.

وأضاف القطاع في بيان، أن فرق البحث والإنقاذ قامت بانتشال الحطام، ولا يزال البحث جاريا عن طاقم الطائرة، وقد انتقل فريق التحقيق في الحوادث الجوية إلى الموقع.

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