مباحثات برلمانية غداً.. رئيس مجلس الشورى السعودي يصل الأردن

رام الله - دنيا الوطنقال النائب الأول لرئيس مجلس النواب الأردني أحمد الخلايلة، إن رئيس مجلس الشورى السعودي، عبد الله محمد آل الشيخ سيصل الأردن اليوم.وقال إنّ رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي والنائب الأول والثاني للرئيس والمكتب الدائم سيكونون في استقبال آل الشيخ، حيث سيصل الأردن الساعة 4 عصراً.وأضاف الخلايلة أن مباحثات ثنائية وموسعة ستعقد بين المجلسين السبت، وفق ما نقل موقع قناة (المملكة).وأكّد الخلايلة عمق علاقات البلدين بقيادة الملك عبد الله الثاني، وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، مشيرا إلى أهمية التعاون والتنسيق البرلماني السعودي الأردني، بما يحقق مصالح الشعبين والبلدين.ولفت إلى أن الزيارة ستسهم في تعزيز العلاقات بين البلدين، لا سيما العلاقات البرلمانية بين مجلس الشورى السعودي ومجلس النواب الأردني بما يحقق تطلعات قيادتي البلدين.