قناة كان: المؤسسة الأمنية ترصد نحو 200 إنذاراً يومياً لتنفيذ عمليات

رام الله - دنيا الوطنقال الصحفي الإسرائيلي، إيتاي بلومنتال من قناة (كان)، إن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية، ترصد نحو 200 إنذاراً يومياً لتنفيذ عمليات.وأضاف بأن هناك زيادة ملحوظة في التحريض على شبكات التواصل الاجتماعي، قبل الأعياد اليهودية خاصةً شمال الضفة الغربية والقدس.ولفت الصحفي الإسرائيلي إن مواقع التواصل الاجتماعي، تتناول قضية اقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى خلال الأعياد.وكان وزير جيش الاحتلال، يؤاف غالانت، قال اليوم الخميس، إن إسرائيل "تمر بفترة أمنية معقدة في جميع الساحات".ونقلت صحيفة (يسرائيل هيوم) عن غالانت قوله في ختام تقييم للوضع حول الأعياد: "إننا نمر بفترة أمنية مُعقدة في جميع الساحات، وخاصة في الضفة ومحيط القدس".وأضافت: "سيكون هناك من سيحاول مهاجمتنا في ظل العيد، لكن أقترح على جميع عناصر الإرهاب بأن لا يحاولوا تجربتنا، إذا لزم الأمر سنوجه ضربة ساحقة لهم"، وفق تعبيره.