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البرهان: سيتم القضاء على التمرد قريباً

البرهان: سيتم القضاء على التمرد قريباً
عبد الفتاح البرهان خلال زيارة لقطر
رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس مجلس السيادة في السودان، عبد الفتاح البرهان، اليوم الخميس، إنه سيتم القضاء على "التمرد"، قريباً.

ويشير البرهان في تصريحه إلى قوات الدعم السريع، لافتاً إلى أن الشعب السوداني "سينعم بالسلام والاستقرار".

وذكر مكتب مجلس السيادة أن البرهان أدلى بهذه التصريحات الصحفية خلال زيارة لقطر، وفق ما نقل موقع (سكاي نيوز) عربية.

وأضاف البرهان "المرحلة الحالية هي لإيقاف الحرب، ومن ثم يمكن الحديث حول الأمور الأخرى".

وتابع: "نحن في القوات المسلحة نطمئن الشعب السوداني بأننا ماضون في استكمال مهام المرحلة الانتقالية والانتقال للحكم المدني الديمقراطي بعد القضاء على هذا التمرد".

يأتي هذا بينما قالت قوات الدعم السريع بالسودان، في بيان اليوم الخميس، إنها تعتبر العقوبات الأميركية على عبدالرحيم دقلو، نائب حميدتي قائد القوات، "مؤسفة وصادمة ومجحفة"، وتلقي "بظلال سالبة" على دور واشنطن كوسيط.

وأضافت في البيان الذي نشرته على "إكس" (تويتر سابقا): "هذا القرار وبكل المقاييس.. هو بالطبع قرار سياسي محض، تم اتخاذه دون تحقيق دقيق وشفاف حول الطرف المتسبب في اندلاع الحرب ابتداء وما صاحبها من انتهاكات ارتكبت من أطراف مختلفة خلال فترة الحرب الجارية في الخرطوم ومدن أخرى من السودان".

واعتبر البيان أن قرار العقوبات الأميركية "انتقائي لن يساعد في تحقيق هدف من الأهداف الجوهرية التي ينبغي التركيز عليها، وهو التوصل إلى حل سياسي شامل وإجراء عملية عدالة انتقالية شاملة".

وشددت قوات الدعم السريع على أن القرار "تجاهل بانتقائية بائنة الانتهاكات الفظيعة التي ترتكبها القوات المسلحة السودانية" بحسب ما جاء في البيان.

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