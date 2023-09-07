الأمين العام للشعبية القيادة العامة يلتقي بنائب وزير الخارجية الروسية في موسكو





وتناول الجانبان آخر تطورات الوضع الفلسطيني عرض خلالها الدكتور ناجي واقع الظروف الصعبة التي يواجهها الشعب الفلسطيني في نضاله العادل والتطورات التي تمر بها القضية الفلسطينية في هذه الأوقات.





وبالمقابل أكد الدكتور بوغدانوف على التضامن المستمر للقيادة والشعب الروسي مع الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة وشكر الوفد على ما قدمه من عرض حول المواضيع المشتركة.





وبدوره أكد الدكتور ناجي على التقدير الكبير الذي يحمله الشعب الفلسطيني للقيادة والشعب الروسي على كل ما قدموه من دعم لقضية فلسطين وشعبها خلال عشرات السنين وأعرب عن اعتزاز الشعب الفلسطيني بصمود الشعب الروسي في مواجهة العدوان الأميركي – الأطلسي الذي يجري شنه من البوابة الأوكرانية وقيادتها النازية على روسيا الاتحادية، مؤكدا على حتمية انتصار روسيا على كل أعدائها.



كما التقى الوفد في اليوم نفسه بالبروفيسور فيتالي نعومكن مدير معهد الاستشراق في كلية العلوم الروسية حيث ناقش الجانبان الوضع العام في المنطقة والآفاق المنشودة في التغلب على التحديات المفروضة وفيما تتعرض له روسيا من مؤامرة مكشوفة على يد الامبريالية الأميركية وحلف الأطلسي.





واختتم الاجتماع باستنتاجات متفقة في ما يتعلق بظروف الصراع المحيط بالمنطقة وبالقضية الفلسطينية وأهداف الشعب الفلسطيني العادلة والمشروعة.







رام الله - دنيا الوطنبدعوة من وزارة الخارجية الروسية التقى في موسكو اليوم في السابع من شهر أيلول/سبتمبر 2023 الدكتور طلال ناجي الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين القيادة العامة والوفد المرافق له والمؤلف من أنور رجا أمين سر المكتب السياسي وإسماعيل مخللاتي عضو اللجنة المركزية للجبهة بنائب وزير الخارجية الروسية الدكتور ميخائيل بوغدانوف.