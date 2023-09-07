حسام بدران: العمل المقاوم في الضفة يزداد زخماً يوماً بعد يوم





وأضاف في تصريح صحفي، بأن العمل المقاوم "رد فعل طبيعي على ممارسات الاحتلال وتجلياته المختلفة من استيطان وتهويد، واعتداء على المقدسات، ومصادرة أراض، وتضييق على الشعب الفلسطيني في القدس والضفة الغربية".



وشدد بدران على أن "حماس حاضرة في المشهد الميداني ومعها فصائل المقاومة"، مشيرًا إلى أن الاحتلال عاجز عن إيقاف وتيرة المقاومة مع انخراط مزيد من شرائح شعبنا السياسية والحزبية والشعبية فيها.



وحول خطة وزير المالية الإسرائيلي، بتسلائيل سموتريتش بوضع الفلسطينيين أمام خيارات التهجير أو القتل أو القبول بالهيمنة الصهيونية الكاملة، أكد بدران أن تنفيذ هذه الخطة يستدعي توافقًا وطنيًا، وضرورة بلورة خطة موحدة لمواجهتها وإسقاطها.



وحول لقاء العلمين الأخير للأمناء العامين للفصائل بمصر، أشار بدران إلى أن الحركة شاركت في اللقاء رغم معرفتها بصعوبة التوصل إلى نتائج ملموسة في ظل المواقف المتعنتة للطرف الآخر والمضي قدماً في الاعتقال السياسي والتضييق على الحريات العامة.



وأضاف بدران أنه "لا جديد فيما يخص أنباء عن قرب الإعلان عن لجنة المتابعة المنبثقة عن لقاء العلمين، لطرح حركة فتح شرطا غير منطقي في استبعاد بعض الفصائل منها، وهو ما أدى إلى الجمود الحالي".



رام الله - دنيا الوطنأكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس، حسام بدران، أن العمل المقاوم في الضفة الغربية يزداد زخماً يوماً بعد يوم.