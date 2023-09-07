دولي

مجلس الدولة الفرنسي يؤيد قرار حظر ارتداء العباءة في المدارس

مجلس الدولة الفرنسي يؤيد قرار حظر ارتداء العباءة في المدارس
مجلس الدولة الفرنسي يؤيد قرار حظر ارتداء العباءة في المدارس
رام الله - دنيا الوطن
أعلن مجلس الدولة الفرنسي، وهو أعلى محكمة إدارية في البلاد، تأييد قرار حظر ارتداء العباءة في المدارس.

يأتي ذلك بعد ثلاثة أيام من طرد عشرات الفتيات من المدارس، بسبب ارتدائهم العباءة، رغم قرار الحكومة الفرنسية حظرها.

وأعلنت الحكومة الفرنسية، في نهاية آب/ أغسطس الماضي، مستندة إلى مبدأ علمانية الدولة، منع ارتداء العباءة في المدارس بسبب طابعها الديني الذي يثير جدلًا. 

ورفعت جمعية "العمل من أجل حقوق المسلمين" (ADM) طلبا عاجلا إلى مجلس الدولة، للشكاوى ضد سلطات الدولة، لإصدار أمر قضائي ضد الحظر المفروض على العباءة والقميص الطويل للرجال.

من جهته، حذر "المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية" من أن حظر العباءة يمكن أن يتسبب "بتزايد خطر حصول تمييز" مشيرًا إلى أنه ينظر في رفع شكوى أمام مجلس الدولة.

وقال محامي جمعية "العمل من أجل حقوق المسلمين" فينسان برينغارت إن العباءة يجب أن تعتبر لباسًا تقليديًا وليس ثوبًا دينيًا.

واتهم الحكومة الفرنسية بالسعي لتحقيق مكاسب سياسية من خلال الحظر.

وقالت رئيسة الجمعية سهام زيني إن قرار حظر العباءة هو قرار ينم عن "تمييز جنسي" لأنه يخصّ الفتيات حصرًا و"يستهدف العرب" لكن وزارة التعليم في فرنسا قالت إنّ "العباءة تدلّ على الفور على أنّ من يلبسها ينتمي إلى الدين الإسلامي".

وكانت مدارس فرنسية أعادت عشرات الفتيات إلى منازلهن، يوم الاثنين الماضي، بسبب رفضهن الالتزام منع العباءة في أول يوم من العام الدراسي.

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مجلس الدولة الفرنسي يؤيد قرار حظر ارتداء العباءة في المدارس

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