شؤون فلسطينية

مصلحة مياه بلديات الساحل تستقبل وفداً ألمانيا رفيع المستوى

مصلحة مياه بلديات الساحل تستقبل وفداً ألمانيا رفيع المستوى
رام الله - دنيا الوطن
استقبل رئيس مجلس إدارة مصلحة مياه بلديات الساحل د. ماجد عوني ابورمضان صباح اليوم الخميس وفدا المانيا رفيع المستوى وذلك خلال زيارتهم لمحطة معالجة الصرف المركزية شرق البريج وسط قطاع غزة.

وشارك في استقبال الوفد المدير التنفيذي لمصلحة المياه م. منذر شبلاق وم. ماهر النجار مدير إدارة مشاريع KfW وم. محمد القيشاوي مدير محطة المعالجة وم. ياسمين بشير رئيس قسم تنسيق المشاريع وأ. تغريد الخضري مسؤول اداري ومالي، وضم الوفد الزائر السيدة كريستيان لايباخ عضو المجلس التنفيذي لبنك التنمية الألماني والسيد مارك انجل هارت مدير البنك الألماني للتنمية في الشرق الأوسط، والسيد ديفيد كونزي مدير مكتب البنك الألماني للتنمية في رام الله والسيد وضاح الحمد الله نائب مدير مكتب البنك الألماني للتنمية في رام الله وم. فريد عاشور منسق مشاريع KfW في قطاع غزة.

بدوره رحب د. ماجد عوني أبو رمضان بالوفد الألماني الزائر مثمنا الاهتمام الألماني الكبير بتطوير مختلف القطاعات واهمها قطاع المياه والصرف الصحي في قطاع غزة من خلال دعم وتمويل تنفيذ العديد من مشاريع المياه والصرف الصحي.

وأشاد بالتعاون الرائع والشراكة الحقيقية مع الجانب الألماني والتي كان ثمرتها انجاز مشروع محطة المعالجة ، التي يأتي في مقدمة المشاريع الاستراتيجية على مستوى الوطن بإعتمادها على أحدث التكنولوجيا في معالجة مياه الصرف الصحي وتوفير الطاقة الكهربائية من الغاز الحيوي الناتج عن عملية المعالجة إضافة الى وحدة انتاج الطاقة الشمسية الموجودة بالمحطة ، حيث ساهمت هذه المحطة في  انهاء الكارثة البيئة بمنطقة وادي غزة من خلال استقبال كميات مياه الصرف الصحي الواردة من كافة مناطق محافظة الوسطى ومدينة غزة ومعالجتها بطريقة آمنة وإعادة ضخها الى مجرى وادي غزة.

وناقش الطرفان خلال اللقاء مقترح التوسعة المستقبلية لمحطة المعالجة المركزية كما تخلل اللقاء أيضا تقديم شرح مفصل عن الدور الذي تقوم به مصلحة المياه في قطاع غزة لتحسين الخدمات المقدمة للسكان إضافة الى وضع الوفد الألماني الزائر بصورة الواقع الخدماتي لقطاع المياه وتحدياته وتطورات المشاريع التي تم البدء بإجراءات تنفيذها من قبل مصلحة المياه بتمويل من الحكومة الألمانية عبر مؤسسة ال KFW مثل مشاريع تحسين كفاءة استخدامات الطاقة ومشاريع مياه الأمطار في مختلف مناطق قطاع غزة ،هذا بالإضافة الى عرض أهم احتياجات مصلحة المياه من اجل ضمان استمراريتها في تقديم خدماتها لسكان القطاع ، وكما تخلل الزيارة أيضا شرح مفصل حول أهم مكونات ومرافق محطة المعالجة وعلى سير العمل فيها.


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