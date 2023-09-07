دولي

تفاصيل اتصال هاتفي بين نتنياهو وزيلنسكي

تفاصيل اتصال هاتفي بين نتنياهو وزيلنسكي
نتنياهو وزيلنسكي - أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أفاد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، بأن الأخير تحدث هاتفياً مع الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلنسكي.

وبحث الجانبان استمرار المساعدات الإسرائيلية لأوكرانيا، ومساعدة اللاجئين في إسرائيل، وكذلك استمرار المساعدات في تطوير وتعزيز أنظمة الدفاع المدني.

وكانت السفارة الأوكرانية في تل أبيب، شنت اليوم الخميس، هجوماً حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو على خلفية توقيع اتفاقية إسرائيلية روسية في مجال السينما.

وقالت السفارة وفق ما نقلت وسائل إعلام إسرائيلية: "لم نعد نعرف كيف نرد، في نفس اليوم الذي يضرب فيه صاروخ روسي سوقًا مزدحمة في دونباس بأوكرانيا، ويؤدي لمقتل وإصابة العشرات من المدنيين الأبرياء، توقع الحكومة الإسرائيلية اتفاقية تعاون في مجال السينما مع مشغلي آلة الدعاية الروسية".

وكانت قناة (كان) الإسرائيلية أفادت بأن تل أبيب وقعت مع روسيا اتفاقية تعاون سينمائي، وذلك رغم الحرب في أوكرانيا والعقوبات الغربية المفروضة على موسكو.

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