شؤون فلسطينية

حزب الشعب ينعى الأمين العام الأسبق للحزب الشيوعي الأردني

حزب الشعب ينعى الأمين العام الأسبق للحزب الشيوعي الأردني
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
نعى حزب الشعب الفلسطيني، منير حمارنة، الأمين العام الأسبق للحزب الشيوعي الأردني، الذي رحل عن عالمنا اليوم الخميس.

ويقول الحزب إنه وهو "ينعى القائد حمارنة، يتقدم من أسرة الفقيد ومن الرفاق الأعزاء في قيادة الحزب الشيوعي الأردني الشقيق؛ ومن عموم الشيوعيين الأردنيين والعرب والأحرار في العالم كافة، بأحر التعازي والمواساة، مجددا العهد على المضي قدماَ حتى تحقيق الأهداف التي ناضل من أجلها الرفيق الراحل، وفي مقدمتها حق شعبنا في العودة والحرية والاستقلال، ومن أجل تحقيق الديمقراطية والعدالة الاجتماعية لشعوب العالم أجمع".

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