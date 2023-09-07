رام الله:فتح باب تقديم طلبات الاستيراد الخاصة بـ قضبان وعيدان الحديد والصلب وأصناف الأجبان

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الاقتصاد الوطني، اليوم الخميس، فتح باب تقديم طلبات استيراد صنف قضبان وعيدان من حديد أو صلب من غير الخلائط ضمن القوائم السلعية A1 المدرجة في بروتوكول باريس، حسب رقم التعرفة الجمركية المحدد 7213100000/1 من الدول العربية.وأعلنت الوزارة كذلك، في بيان، عن فتح باب استيراد أصناف الأجبان من منشأ الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية فقط (WTO) باستثناء جبنة موزاريلا وكشكوان صلبة أو مبشورة فوق نصف كيلو، وذلك حسب أرقام التعرفة التالية، 04.06.102000/6، 04.06.109900/0، 04.06.202000/5، 04.06.209000، 04.06.209900/9، 04.06.309900/، 04.06.409000/6، 04.06.902000/8، 04.06.905100/3، 04.06.905900/6، 04.06.909000، 04.06.909900/2ودعت الراغبين في الاستيراد إلى مراجعة الإدارة العامة للتجارة في وزارة الاقتصاد الوطني- المركز الرئيسي مبنى المجمع الحكومي- برام الله، لتعبئة الطلبات اللازمة للاستيراد واستكمال إجراءاتهم الخاصة بتحديث البيانات.وبينت أن آخر موعد لتقديم الطلبات هو يوم الخميس الموافق 21/9/2023، وعليه لا تنظر اللجنة بالطلبات المقدمة بعد هذا التاريخ.لمزيد من التفاصيل والحصول على النماذج مراجعة موقع الوزارة www.mne.gov.ps تحت عنوان كوتا 2023.