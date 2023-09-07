هيئة الأسري بغزة تشارك في وقفة دعم وإسناد للأسري البواسل في معركتهم المنتظرة





جاء ذلك دعما واسنادا للاسري البواسل والاسيرات الماجدات الذين يتجهزون لخوض اضراب مفتوح عن الطعام في الـ 14 من الشهر الجاري رفضا لقرارات وزير ما يسمي بالأمن القومي لدي الاحتلال ايتمار بن غفير، والتي كان آخرها المساس بحقهم في زيارة ذويهم.





رام الله - دنيا الوطنشاركت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في المحافظات الجنوبية في الوقفة التي نظمتها مفوضية الشهداء والأسرى والجرحي في حركة فتح صباح اليوم أمام مكتب المفوض السامي لحقوق الانسان بمدينة غزة.