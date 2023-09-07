السفارة الأوكرانية في إسرائيل تهاجم حكومة نتنياهو





وكانت قناة (كان) الإسرائيلية أفادت بأن تل أبيب وقعت مع روسيا اتفاقية تعاون سينمائي، وذلك رغم الحرب في أوكرانيا والعقوبات الغربية المفروضة على موسكو.

في سياق آخر، أفادت صحيفة (هآرتس)، أنه من المتوقع أن يتحدث نتنياهو الليلة هاتفياً مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، للمرة الأولى منذ شهر كانون الأول/ديسمبر العام الماضي.

رام الله - دنيا الوطنشنت السفارة الأوكرانية في تل أبيب، اليوم الخميس، حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو على خلفية توقيع اتفاقية إسرائيلية روسية في مجال السينما.وقالت السفارة وفق ما نقلت وسائل إعلام إسرائيلية: "لم نعد نعرف كيف نرد، في نفس اليوم الذي يضرب فيه صاروخ روسي سوقًا مزدحمة في دونباس بأوكرانيا، ويؤدي لمقتل وإصابة العشرات من المدنيين الأبرياء، توقع الحكومة الإسرائيلية اتفاقية تعاون في مجال السينما مع مشغلي آلة الدعاية الروسية".