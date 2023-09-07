شؤون فلسطينية

شاهد: اشتية يفتتح معرض فلسطين الدولي للكتاب

شاهد: اشتية يفتتح معرض فلسطين الدولي للكتاب
خلال افتتاح رئيس الوزراء محمد اشتية معرض فلسطين للكتاب
رام الله - دنيا الوطن
افتتح رئيس الوزراء، محمد اشتية، اليوم الخميس، معرض فلسطين الدولي للكتاب الـ 13، برعاية الرئيس محمود عباس، وذلك على أرض المكتبة الوطنية في بلدة سردا، شمال رام الله.

وأشاد اشتية، بجهود وزارة الثقافة في تنظيم هذا المعرض تحت شعار: "من النكبة إلى الدولة" في المكتبة الفلسطينية، هو تجسيد لهويتنا وثقافتنا.

وأشار إلى أن النكبة كانت ضياعا لبعض أراضي فلسطين، وتسببت بتهجير 950 ألف فلسطيني أصبحوا لاجئين في دول كثيرة، ولكن الأنكى من هذا أيضاً أن الكتب الفلسطينية سُرقت، والآن تجلس على رفوف المكتبات الإسرائيلية.

وقال اشتية: فلسطين كانت بوابة النهضة والثقافة العربية، في يافا وحيفا والقدس وصفد، فكانت دور السينما والمسارح والمكتبات والإذاعات، تشعّ ثقافة وعلما على فلسطين، ويسعدني أن أرى اليوم هذا الحضور العربي المتميز على أرض فلسطين.

وأضاف: فلسطين حاضرة في كتب العرب، فإن الكتاب العرب دائمو الحضور في فلسطين، وقال: "هناك كتب ملوثة ليس هنا، بل لدى الطرف الآخر، وهي التي تريد أن تزوّر الرواية عن فلسطين، ولكن ما نراه في هذا المعرض هو تعزيز للروايتَين الفلسطينية والعربية عن فلسطين، ويسعدني أن أرى هذا الوجه المشرق السينمائي ابن فلسطين المسرح النوباني المتميز".

من جهته قال المتحدث باسم الحكومة، إبراهيم ملحم، إن معرض هذا العام يكتسب أهمية استثنائية اليوم بالنظر لاكتظاظ الفضاء بشتى أنواع وسائل التواصل الاجتماعي التي لربما صرفت أنظار القارئ عن الكتاب المطبوع.

وأضاف في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن"، أن "هذا المعرض جدد الثقة بأن الكتاب المطبوع لا يزال على عرش القلوب والقراء، ويحظى باهتمام المتابعين، وهذا الحضور الكبير يعكس أهمية هذا المعرض واهتمام الناس بالكتاب".

بدوره قال إسماعيل الرملي منسق وكالة بيت مال القدس، إن الوكالة التي تعمل تحت إشراف الملك المغربي، تشارك في هذا الحدث الكبير، في إطار تواجدها الدائم في القدس ودعم المرابطين.

وأضاف في تصريح لـ "دنيا الوطن"، أن الوكالة تشارك في هذا المعرض في إطار دعمها للمؤلفين والمثقفين والأكاديميين والمنشورات التي يصدرها الكتاب والمؤرخون المقدسيون، واليوم هي حاضرة لدعم مدينة القدس.

يُشار إلى أنه يشارك في المعرض هذا العام 390 دار نشر وتوكيل عربية ومحلية من الأردن، ومصر، ولبنان، والمغرب، وسوريا، والعراق، والكويت، والإمارات، وتونس، والسعودية، بجانب مشاركات وتوكيلات من دول أجنبية مثل تركيا وإيطاليا وبريطانيا وكندا.

ويضم المعرض أكثر من 61 ألف عنوان ضمن مساحة كلية تجاوزت 6500 متر، وتُعتبر هذه الدورة الأكبر والأضخم في تاريخ دورات معرض فلسطين للكتاب. وفضلاً عن دور النشر، يستضيف المعرض أربعة أجنحة رسمية لأربع دول عربية، هي: الأردن، والكويت، والمغرب، وعمان.

كما سيضم أجنحة لعدد من المؤسسات الحكومية والمراكز والتجمعات الأهلية وفضاءات ثقافية متنوعة، فيما قاعة الندوات والفعاليات تحمل اسم الراحلة سلمى الخضراء الجيوسي، كما تحمل زاوية توقيع الكتب اسم الشاعر الراحل زكريا محمد، واستُحدث هذا العام ممشى للفن، وهو زاوية يُفتتح فيها يوميا معرض لفنان أو فنانة تشكيلية، إضافة إلى زاوية الطفل والمسرح.


 


أخبار ذات صلة

شاهد: اشتية يفتتح معرض فلسطين الدولي للكتاب

شاهد: اشتية يفتتح معرض فلسطين الدولي للكتاب

المحكمة الإدارية تقرر وقف إضراب الأطباء في القطاع الصحي الحكومي

المحكمة الإدارية تقرر وقف إضراب الأطباء في القطاع الصحي الحكومي

الوزير غنيم يستقبل المدير الإقليمي للتنمية المستدامة في البنك الدولي

الوزير غنيم يستقبل المدير الإقليمي للتنمية المستدامة في البنك الدولي

تنويه حول آلية الحاق حاملي شهادتي الدبلومة الأمريكية والثانوية الإنجليزية الراغبين بالدراسة في مصر

تنويه حول آلية الحاق حاملي شهادتي الدبلومة الأمريكية والثانوية الإنجليزية الراغبين بالدراسة في مصر

حركة فتح تُدين التحريض ضد الرئيس عباس

حركة فتح تُدين التحريض ضد الرئيس عباس

وزير الحكم المحلي يستعرض إنجازات إعادة إعمار جنين ومخيمها وآلية عمل الحكومة

وزير الحكم المحلي يستعرض إنجازات إعادة إعمار جنين ومخيمها وآلية عمل الحكومة

فصيل فلسطيني يُعلق على هجرة الشباب من القطاع

فصيل فلسطيني يُعلق على هجرة الشباب من القطاع

تنويه هام من هيئة المعابر بشأن السفر عبر معبر رفح

تنويه هام من هيئة المعابر بشأن السفر عبر معبر رفح

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الوزير غنيم يستقبل المدير الإقليمي للتنمية المستدامة في البنك الدولي

الوزير غنيم يستقبل المدير الإقليمي للتنمية المستدامة في البنك الدولي

تنويه حول آلية الحاق حاملي شهادتي الدبلومة الأمريكية والثانوية الإنجليزية الراغبين بالدراسة في مصر

تنويه حول آلية الحاق حاملي شهادتي الدبلومة الأمريكية والثانوية الإنجليزية الراغبين بالدراسة في مصر

المفوض السياسي العام ووزير الأوقاف يوقعان اتفاقية لتعزيز التعاون القائم بين الهيئة والوزارة

المفوض السياسي العام ووزير الأوقاف يوقعان اتفاقية لتعزيز التعاون القائم بين الهيئة والوزارة

المالكي يتسلم نسخة من أوراق اعتماد سفير أذربيجان لدى فلسطين

المالكي يتسلم نسخة من أوراق اعتماد سفير أذربيجان لدى فلسطين

المواصفات والمقاييس تمنح شهادة الجودة لثلاث شركات وطنية

المواصفات والمقاييس تمنح شهادة الجودة لثلاث شركات وطنية

مركز حقوقي يُحذر من تداعيات قرار الاحتلال حظر صادرات القطاع

مركز حقوقي يُحذر من تداعيات قرار الاحتلال حظر صادرات القطاع

نادي الأسير: الاحتلال يواصل جريمته بحقّ الأسير الرفاعي المصاب بالسرطان باعتقاله

نادي الأسير: الاحتلال يواصل جريمته بحقّ الأسير الرفاعي المصاب بالسرطان باعتقاله

الإحصاء: انخفاض عدد رخص الأبنية على مستوى فلسطين

الإحصاء: انخفاض عدد رخص الأبنية على مستوى فلسطين

منوعات

بملامح مختلفة.. إليسا تثير تساؤلات الجمهور في أحدث إطلالة لها

بملامح مختلفة.. إليسا تثير تساؤلات الجمهور في أحدث إطلالة لها

صورة: أحدث ظهور لعلياء بسيوني بعد طلاقها من أحمد سعد

صورة: أحدث ظهور لعلياء بسيوني بعد طلاقها من أحمد سعد

هل تشارك منى زكي مع زوجها أحمد حلمي في عمل سينمائي جديد؟

هل تشارك منى زكي مع زوجها أحمد حلمي في عمل سينمائي جديد؟

شاهد: نسرين طافش تتألق في إطلالة جديدة بفستان الأميرات

شاهد: نسرين طافش تتألق في إطلالة جديدة بفستان الأميرات

انفصال الكويتية نور الفلاح وآل باتشينو بعد ثلاثة أشهر على ولادة طفلهما

انفصال الكويتية نور الفلاح وآل باتشينو بعد ثلاثة أشهر على ولادة طفلهما

الفنانة بشرى تكشف حقيقة عودتها لطليقها ومشاركتها في &quot;جعفر العمدة 2&quot;

الفنانة بشرى تكشف حقيقة عودتها لطليقها ومشاركتها في "جعفر العمدة 2"

بالصور: هنا شيحة تخطف أنظار جمهورها بفستان أسود مكشوف الظهر

بالصور: هنا شيحة تخطف أنظار جمهورها بفستان أسود مكشوف الظهر

لأول مرة.. ليلى عبدالله تكشف تفاصيل صادمة عن تعرضها للتحرش

لأول مرة.. ليلى عبدالله تكشف تفاصيل صادمة عن تعرضها للتحرش

شاهد: ياسمين صبري تستعرض رشاقتها وجمالها بملابس رياضية

شاهد: ياسمين صبري تستعرض رشاقتها وجمالها بملابس رياضية

شيرين عبد الوهاب تخسر مبلغاً ضخماً جراء سرقة حساباتها في مواقع التواصل

شيرين عبد الوهاب تخسر مبلغاً ضخماً جراء سرقة حساباتها في مواقع التواصل

عربي

البرلمان العربي: جريمة الاحتلال بحق نساء فلسطين عمل مشين وتجاوز لكل الأعراف

البرلمان العربي: جريمة الاحتلال بحق نساء فلسطين عمل مشين وتجاوز لكل الأعراف

ولي عهد الكويت يعتزم زيارة الصين

ولي عهد الكويت يعتزم زيارة الصين

البرهان يتوجه إلى قطر في ثالث جولة خارجية منذ بدء الحرب

البرهان يتوجه إلى قطر في ثالث جولة خارجية منذ بدء الحرب

الأردن يدين قرار فتح بابوا غينيا الجديدة سفارة لها في القدس

الأردن يدين قرار فتح بابوا غينيا الجديدة سفارة لها في القدس