شاهد: اشتية يفتتح معرض فلسطين الدولي للكتاب





من جهته قال المتحدث باسم الحكومة، إبراهيم ملحم، إن معرض هذا العام يكتسب أهمية استثنائية اليوم بالنظر لاكتظاظ الفضاء بشتى أنواع وسائل التواصل الاجتماعي التي لربما صرفت أنظار القارئ عن الكتاب المطبوع.





وأضاف في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن"، أن "هذا المعرض جدد الثقة بأن الكتاب المطبوع لا يزال على عرش القلوب والقراء، ويحظى باهتمام المتابعين، وهذا الحضور الكبير يعكس أهمية هذا المعرض واهتمام الناس بالكتاب".





بدوره قال إسماعيل الرملي منسق وكالة بيت مال القدس، إن الوكالة التي تعمل تحت إشراف الملك المغربي، تشارك في هذا الحدث الكبير، في إطار تواجدها الدائم في القدس ودعم المرابطين.





وأضاف في تصريح لـ "دنيا الوطن"، أن الوكالة تشارك في هذا المعرض في إطار دعمها للمؤلفين والمثقفين والأكاديميين والمنشورات التي يصدرها الكتاب والمؤرخون المقدسيون، واليوم هي حاضرة لدعم مدينة القدس.



يُشار إلى أنه يشارك في المعرض هذا العام 390 دار نشر وتوكيل عربية ومحلية من الأردن، ومصر، ولبنان، والمغرب، وسوريا، والعراق، والكويت، والإمارات، وتونس، والسعودية، بجانب مشاركات وتوكيلات من دول أجنبية مثل تركيا وإيطاليا وبريطانيا وكندا.



ويضم المعرض أكثر من 61 ألف عنوان ضمن مساحة كلية تجاوزت 6500 متر، وتُعتبر هذه الدورة الأكبر والأضخم في تاريخ دورات معرض فلسطين للكتاب. وفضلاً عن دور النشر، يستضيف المعرض أربعة أجنحة رسمية لأربع دول عربية، هي: الأردن، والكويت، والمغرب، وعمان.



كما سيضم أجنحة لعدد من المؤسسات الحكومية والمراكز والتجمعات الأهلية وفضاءات ثقافية متنوعة، فيما قاعة الندوات والفعاليات تحمل اسم الراحلة سلمى الخضراء الجيوسي، كما تحمل زاوية توقيع الكتب اسم الشاعر الراحل زكريا محمد، واستُحدث هذا العام ممشى للفن، وهو زاوية يُفتتح فيها يوميا معرض لفنان أو فنانة تشكيلية، إضافة إلى زاوية الطفل والمسرح.















رام الله - دنيا الوطنافتتح رئيس الوزراء، محمد اشتية، اليوم الخميس، معرض فلسطين الدولي للكتاب الـ 13، برعاية الرئيس محمود عباس، وذلك على أرض المكتبة الوطنية في بلدة سردا، شمال رام الله.وأشاد اشتية، بجهود وزارة الثقافة في تنظيم هذا المعرض تحت شعار: "من النكبة إلى الدولة" في المكتبة الفلسطينية، هو تجسيد لهويتنا وثقافتنا.وأشار إلى أن النكبة كانت ضياعا لبعض أراضي فلسطين، وتسببت بتهجير 950 ألف فلسطيني أصبحوا لاجئين في دول كثيرة، ولكن الأنكى من هذا أيضاً أن الكتب الفلسطينية سُرقت، والآن تجلس على رفوف المكتبات الإسرائيلية.وقال اشتية: فلسطين كانت بوابة النهضة والثقافة العربية، في يافا وحيفا والقدس وصفد، فكانت دور السينما والمسارح والمكتبات والإذاعات، تشعّ ثقافة وعلما على فلسطين، ويسعدني أن أرى اليوم هذا الحضور العربي المتميز على أرض فلسطين.وأضاف: فلسطين حاضرة في كتب العرب، فإن الكتاب العرب دائمو الحضور في فلسطين، وقال: "هناك كتب ملوثة ليس هنا، بل لدى الطرف الآخر، وهي التي تريد أن تزوّر الرواية عن فلسطين، ولكن ما نراه في هذا المعرض هو تعزيز للروايتَين الفلسطينية والعربية عن فلسطين، ويسعدني أن أرى هذا الوجه المشرق السينمائي ابن فلسطين المسرح النوباني المتميز".